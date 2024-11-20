В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий

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Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Черниговский драмтеатр.
Артисту было 48 лет. Уточняется, что у него осталась дочь Екатерина.
До вступления в ряды украинской армии Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. За свою карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.
Ранее сообщалось, что на Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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До вступления в ряды украинской армии Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. За свою карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.
Ранее сообщалось, что на Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова