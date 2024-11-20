«Помолимся»: Украине 20 ноября грозит мощнейшая атака ВС РФ

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ВС РФ планирую совершить 20 ноября мощнейшую атаку на Украину. Об этом предупредил украинский блогер Анатолий Шарий.
«После 14:30 по киевскому — все имеющиеся ракеты, более 300 дронов. Флотилия, авиация, баллистические пусковые системы. Будут поражены газораспределительные станции, энергетические узлы. Помолимся», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
Он призвал мирных граждан укрыться в безопасных местах.
Тем временем в Киеве и еще пяти областях Украины объявлена тревога воздушной опасности. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Воздушные силы Украины также заявили о ракетной опасности.
Ранее посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар.
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Элина Позднякова