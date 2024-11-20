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Российские бойцы полностью ликвидировали группировку боевиков ВСУ, ранее окруженную в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом 20 ноября сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на российскую территорию.
«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.ВС РФ взяли подразделение ВСУ в котёл в районе Ольговки Курской области и отрезали ему пути отхода, после чего боевики были ликвидированы.
При этом добавляется, что российские бойцы поразили живую силу и технику противника в нескольких населенных пунктах курского приграничья. За последние сутки уничтожено порядка 400 украинских боевиков и более десяти едини военной техники, в том числе иностранного производства.
С начала вторжения ВСУ на российские земли противник потерял более 34390 военнослужащих.
В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.
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Элина Позднякова