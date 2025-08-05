Активисты «Русской общины» хотели сорвать День памяти жертв Большого террора в Карелии

05 августа 2025, 18:18

Фото: istockphoto/iZhenya

Участники организации «Русская община» попытались сорвать мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Большого террора, которое прошло в Республике Карелия. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Савинкина в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».





По ее словам, инцидент произошел 5 августа в лесном урочище Сандармох, где ежегодно проводятся мероприятия в память о жертвах сталинских репрессий 1937-1938 годов. Члены «Русской общины», представители «Молодой гвардии» и казаки прибыли на место раньше организаторов и начали мешать проведению акции.





«Мы пытались остановить их, но они угрожали нам тюрьмой», — рассказала Савинкина.

