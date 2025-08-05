Активисты «Русской общины» хотели сорвать День памяти жертв Большого террора в Карелии
Участники организации «Русская община» попытались сорвать мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Большого террора, которое прошло в Республике Карелия. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Савинкина в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».
По ее словам, инцидент произошел 5 августа в лесном урочище Сандармох, где ежегодно проводятся мероприятия в память о жертвах сталинских репрессий 1937-1938 годов. Члены «Русской общины», представители «Молодой гвардии» и казаки прибыли на место раньше организаторов и начали мешать проведению акции.
«Мы пытались остановить их, но они угрожали нам тюрьмой», — рассказала Савинкина.Также сообщается, что участники «Русской общины» развесили таблички с именами ликвидированных иностранцев, которые воевали за Украину против России, пели «патриотичные песни» и обливали активистов водой во время возложения цветов.
Согласно публикации, сотрудники полиции не реагировали на происходящее. Ранее депутат Московской городской думы Андрей Медведев отметил, что российские чиновники выражают недовольство деятельностью «Русской общины», так как ее цели не всегда ясны для государства. Он добавил, что появление ультраправого движения стало ответом на действия этнических диаспор.