Мужчина засунул в анус кокос и попал в реанимацию в Бразилии
Мужчина засунул в анус кокос и попал в реанимацию в Бразилии. Как пишут Telegram-каналы, пациент решил это проделать, ради получения новых ощущений.
В итоге фрукт медики оперативно извлекли из заднего прохода и заодно напомнили, что не стоит использовать все, что помещается в попе. В сети ситуация стала поводом для шуток и моральных наставлений среди юзеров.
В конце июля стало известно, что мать в Англии решила вылечить свою дочь от онкологии с помощью нетрадиционной медицины. СМИ писали, что женщина обесценивала врачебный труд при том, что они спасли ее от опухоли.
В результате она убедила свою дочь лечить рак при помощи вливания кофе в анус. Через некоторое время 23-летняя девушка скончалась, а ее мать родственники обвинили в произошедшей трагедии.
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