Пациент скончался во время медицинской процедуры в частной клинике Москвы
В одной из частных клиник Москвы произошло ЧП: во время медицинской процедуры умер пациент. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, инцидент произошёл 27 июля в медучреждении на улице Фадеева.
Во время проведения процедуры мужчина внезапно потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу, где он вскоре скончался.
Следователи проводят проверку, чтобы установить точные причины смерти пациента. Назначено несколько судебных экспертиз.
Ранее в одной из больниц Санкт-Петербурга пьяный уроженец Украины набросился с кулаками на медиков учреждения. Инцидент произошёл вечером 2 августа на Авангардной улице.
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