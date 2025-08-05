Пациент скончался во время медицинской процедуры в частной клинике Москвы

05 августа 2025, 18:07

Фото: iStock/ShutterOK

В одной из частных клиник Москвы произошло ЧП: во время медицинской процедуры умер пациент. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, инцидент произошёл 27 июля в медучреждении на улице Фадеева.