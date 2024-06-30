Активисты сорвали выступление британского политика Фараджа плакатом с Путиным

Фото: РИА Новости/Стрингер
Выступление одного из идеолjгов Brexit, лидера британской популистской правой партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано. Группа активистов опустили за его спиной дистанционно управляемый баннер с изображением Владимира Путина.
По сообщению издания The Independent, портрет российского лидера на плакате был снабжён надписью: «Я люблю Найджела». Работники зала пытались убрать баннер под возмущённые крики присутствующих с требованиями немедленно сорвать его. Ответственность за проведение акции взяла на себя организация Led by Donkeys, которая также разместила запись инцидента в своих социальных сетях.
Как отмечает издание, ранее Фарадж рассказывал, что ему не нравится Путин как личность, но он восхищается российским лидером как главой государства и политическим деятелем, потому что «ему удалось взять контроль над Россией».
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Александр Бойцов