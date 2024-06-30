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Активисты сорвали выступление британского политика Фараджа плакатом с Путиным

30 июня 2024, 07:52
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Выступление одного из идеолjгов Brexit, лидера британской популистской правой партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано. Группа активистов опустили за его спиной дистанционно управляемый баннер с изображением Владимира Путина.


По сообщению издания The Independent, портрет российского лидера на плакате был снабжён надписью: «Я люблю Найджела». Работники зала пытались убрать баннер под возмущённые крики присутствующих с требованиями немедленно сорвать его. Ответственность за проведение акции взяла на себя организация Led by Donkeys, которая также разместила запись инцидента в своих социальных сетях.

Как отмечает издание, ранее Фарадж рассказывал, что ему не нравится Путин как личность, но он восхищается российским лидером как главой государства и политическим деятелем, потому что «ему удалось взять контроль над Россией».

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#контроль
#акции
#работники
#путин
#запись
В Нигерии при террористических актах погибли 18 человек
30 июня 2024, 07:34

Фото: istockphotoAlexLMX

В нигерийском штате Борно произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё 48 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что первый взрыв прогремел в субботу, 29 июня, около 15:00 (17:00 по московскому времени) на свадебной церемонии. Спустя несколько минут ещё один взрыв раздался в главной больнице города Гвоза в штате Борна. Во время похорон погибших в результате этих терактов очередной террорист-смертник привёл в действие ещё одну бомбу.

Погибли 18 человек, ещё 48 ранены. Среди погибших есть дети и беременные женщины. По сообщению главы управления по чрезвычайным ситуациям Баркиндо Саиду, степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до перелома конечностей. Пока никто не взял на себя ответственность за совершение терактов.

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#нигерия
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Четыре БПЛА ликвидировали в российском регионе
Губернатор Богомаз: четыре БПЛА сбили над Трабчевским районом Брянской области
30 июня 2024, 03:07

Фото: istock/rancho_runner

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты с использованием беспилотников, которые были сбиты над Трубчевским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – отметил Богомаз.

Ранее дрон ВСУ атаковал Брянск. Он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но при падении повредил крышу административного здания.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
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#бпла
#беспилотник
#брянская область
#александр богомаз
#губернатор
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Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после ЧП
Проводник поезда в Коми Омельченко: первые мысли были о спасении людей
30 июня 2024, 01:34

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Проводник поезда, сошедшего в Коми, Максим Омельченко сказал, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы в качестве спасателя и обучение, которое обязательно получает каждый проводник Федеральной пассажирской компании, передает РИА Новости.
В момент ЧП он находился в щитовой, когда почувствовал резкий толчок и торможение поезда. По словам проводника, он понял, что произошла чрезвычайная ситуация. Вагон Омельченко не сошел с рельс. В первые минуты после аварии он проверил, все ли в порядке с пассажирами в его вагоне. Затем проводник вышел в тамбур и заметил несколько вагонов, лежащих на боку.

Омельченко добавил, что его первые мысли касались эвакуации людей из пострадавших частей состава.

«Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение», – подчеркнул он.

Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.

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#поезд
#ржд
#мчс
#губернатор
#вагон
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей
30 июня 2024, 00:45

Фото: iStock/Apriori1

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
Отмечается, что ограничение длилось не более пяти минут. С 22:52 до 22:57 по московскому времени проезд был запрещен.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – подчеркнули в информационном центре.

Утром 29 июня перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей, в том числе 240 автомобилей из Тамани и 360 автомобилей из Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту регулярно блокируется, в том числе при попытках нападения на полуостров.

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#крымский мост
#проезд
#керчь
#автомобили
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Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
30 июня 2024, 00:33

Фото: istockphoto/NiseriN

В Воронежской области объявили опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«Силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – отметил глава региона.

Ранее российская система ПВО сбила ряд беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Ликвидированные устройства относились к самолетному типу.

Кроме того, беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#губернатор
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#сво
#беспилотник
#брянская область
#бпла
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Американский БПЛА и российский самолет опасно сблизились в Сирии
ЦПВС: американский БПЛА и российский самолет опасно сблизились в Сирии
30 июня 2024, 00:11

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35, сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.
Сближение зафиксировали утром 29 июня в поселении Эс-Сухне провинции Хомс на высоте от 7500 до 8500 метров, рассказал он. Попов отметил высокий профессионализм российских пилотов, которые приняли все меры для предотвращения столкновений.

Ранее в ЦПВС заявили, что пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США два раза приводили в действие систему вооружения, когда приближались к самолетам российской оперативно-тактической авиации в Сирии.

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#сирия
#россия
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#беспилотник
#бпла
#сша
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В российском регионе объявили об опасности атаки беспилотников
Врио губернатора Курской области Смирнов объявил опасность атаки беспилотников
29 июня 2024, 23:56

Фото: iStock/aapsky

В Курской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – предупредил он.

Ранее российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#бпла
#всу
#курская область
#губернатор
#украина
#пво
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Неизвестные организовали поджог еще трех автомобилей военных в Харьковской области
«Страна»: неизвестные подожгли автомобили военных в Изюме и Одессе
29 июня 2024, 23:52

Фото: iStock/trikolor

Неизвестный подожгли еще три автомобиля военных в Изюме, Харьковской области и Одессе, сообщила украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечают журналисты, одновременно в Изюме были подожжены два военных автомобиля, в частности джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар был потушен через 40 минут, к тому времени машины полностью сгорели.

Еще один случай поджога был зафиксирован в Одессе.

«Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному», – отметили в правоохранительных органах.

Материалы по инцидентам переданы в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью был подожжен автомобиль, принадлежащий сотруднику Приморского терриьориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Инцидент произошел в поселке Котовского. Неизвестно, кто именно совершил нападение на автомобиль.

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#поджог
#автомобиль
#пожар
#харьковская область
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На месте гибели женщины в ДНР обнаружили воронку от натовского снаряда
29 июня 2024, 23:21

Фото: iStock/3D_generator

На месте удара в Донецке, в результате которого погибло женщина и пострадали четыре человека, была обнаружена воронка от осколочного снаряда, характерного для артиллерии НАТО, передает РИА Новости.
Журналисты предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались артиллерийскими снарядами НАТО.

Вечером глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что во время обстрела из ствольной артиллерии под обстрел попала семья возле остановки общественного транспорта «Боржомная» в Петровском районе Донецка.

Ранения были получены отцом 1982 года рождения, матерью 1986 года рождения и сыном 2004 года рождения, бабушка 1956 года рождения скончалась.

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#днр
#денис пушилин
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#всу
#общественный транспорт
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