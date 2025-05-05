Эксперт по безопасности раскрыл, как не стать жертвой дипфейк-звонка

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Неправильно расставленные ударения в словах и неестественно плавные движения могут быть признаками дипфейка. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Специалист отметил, что, чем проще делать дипфейки, тем чаще мошенники будут ими пользоваться.
Правда мошенники нашли способ скрывать эти изъяны, например, показывая человека издалека.
Курочкин подчеркнул, что наиболее действенным способом уберечь себя от обмана с дипфейками является перепроверка информации. Если звонит коллега или родственник и требует деньги, следует положить трубку и перезвонить ему.
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«Отличить дипфейк-звонки от настоящих очень сложно. Речь может быть немножко роботизирована, предложения не совсем правильно строятся, ударения в словах ставятся неверно. Хотя голос при этом будет очень похож», – объяснил Курочкин в беседе с «Москвой 24».Во время видеозвонков эксперт также порекомендовал обратить внимание на движения собеседника. Если это дипфейк, то его выдадут неестественно плавные движения и отсутствие объёма в лице, а именно теней и морщинок.
Правда мошенники нашли способ скрывать эти изъяны, например, показывая человека издалека.
Курочкин подчеркнул, что наиболее действенным способом уберечь себя от обмана с дипфейками является перепроверка информации. Если звонит коллега или родственник и требует деньги, следует положить трубку и перезвонить ему.
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Анастасия Чинкова