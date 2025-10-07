Россиянин устроил погром в ПВЗ и поплатился

07 октября 2025, 09:30

Житель Екатеринбурга устроил дебош в ПВЗ и оказался в больнице

Фото: iStock/blinow61

Житель Екатеринбурга устроил погром в пункте выдачи заказов и поплатился. Об этом сообщает местное издание Е1.ru.





Инцидент произошел в здании на Белореченской улице. Заявившийся туда мужчина с порога начал нецензурно выражаться. Он разбрасывал вещи и пугал других клиентов. Буйный посетитель никак не успокаивался, и сотруднице ПВЗ пришлось обратиться за помощью в полицию.



Когда нарушителя спокойствия доставили в участок, он продолжил дебош: ругался матом и угрожал, что придет с автоматом Калашникова и всех расстреляет. Через некоторое время его отвезли в больницу.

«Данный гражданин был доставлен в отдел полиции № 8, после чего ввиду неадекватного состояния передан в медицинское учреждение», — пояснили в городском управлении МВД.