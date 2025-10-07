Россиянин заблудился в лесу и не выжил
Недалеко от деревни Большие Сабицы Лужского района Ленинградской области нашли тело пропавшего мужчины. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Заявление об исчезновении россиянина поступило в полицию вчера вечером, 6 октября. Точная дата, когда именно он отправился в лес, не приводится. Предполагается, что мужчина потерялся и не смог найти дорогу домой.
Через некоторое время после начала поисков волонтеры заметили россиянина без признаков жизни. Спасатели из Тосно вынесли погибшего из зеленого массива и передали его правоохранителям.
