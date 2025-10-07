Яркая вспышка и громкий взрыв произошли в море после падения метеорита

07 октября 2025, 08:45

В Яванском море у берегов Индонезии произошел взрыв после падения метеорита

Фото: iStock/Nazarii Neshcherenskyi

Крупный метеорит вызвал яркую вспышку и громкий взрыв после падения недалеко от побережья Индонезии. Об этом сообщает газета Jakarta Globe, ссылаясь на Национальное агентство исследований и инноваций страны (BRIN).