Яркая вспышка и громкий взрыв произошли в море после падения метеорита
Крупный метеорит вызвал яркую вспышку и громкий взрыв после падения недалеко от побережья Индонезии. Об этом сообщает газета Jakarta Globe, ссылаясь на Национальное агентство исследований и инноваций страны (BRIN).
Небесное тело пронеслось 5 октября над городами Кунинган и Чиребон между 18:35 и 18:39 по местному времени (14:35 и 14:39 мск) и упало в акваторию Яванского моря. Специалисты BRIN подтвердили, что это был крупный метеорит, который не представляет угрозы для населения. После его падения аппаратура также зафиксировала сильные толчки.
По статистике, только один из ста тысяч метеоритов обладает разрушительной силой. Большинство найденных на Земле подобных объектов имеют массу от нескольких граммов до нескольких килограммов.
Ранее в США рассказали о метеорите, который в конце июля пробил крышу одного из домов в штате Джорджия.
