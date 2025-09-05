Актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
Российской актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что задержанной звезде фильма «Лёд» установили запрет на пользование связью и выход из дома с 00:00 до 06:00. Теперь она может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям. Кроме того, Тарасова обязана лично являться по вызовам следственных органов и в суд.
Суд избрал актрисе запрет определённых действий сроком на два месяца. Такое решение было поддержано адвокатами Тарасовой, которые настаивали, что их подзащитная добровольно пришла к следователям по официальному вызову и сдала паспорт Израиля, подтверждающий наличие у неё двойного гражданства. Защита утверждает, что актриса не собирается скрываться.
В свою очередь, следствие заявляло, что Тарасова якобы игнорировала электронные повестки и сообщения в мессенджерах. Однако защита опровергла эти обвинения, указав, что легальных уведомлений не было, а когда актрисе направили бумажную повестку, она без проблем явилась в отдел.
Напомним, ранее в отношении Аглаи Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, заполненным гашиш-маслом.
