Актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков

05 сентября 2025, 18:06

Актрисе Тарасовой запретили пользоваться связью и выходить из дома ночью

Аглая Тарасова (фото: Вконтакте @aglayatarasova)

Российской актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.