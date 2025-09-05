Таможенники задержали иностранца с 34 кг золота на границе Приамурья и Китая
В Амурской области задержали контрабандиста при попытке вывезти в Китай 25 слитков золота. Об этом сообщили в ФТС России.
Металл весом 34 килограмма обнаружили при досмотре большегруза, направлявшегося в КНР. За рулем сидел иностранный гражданин, который признался в причастности к преступлению. Он спрятал тайник в полости между кабиной и прицепом.
Согласно результатам экспертизы, чистый вес золота составил 30,6 килограмма, остальная часть являлась примесью серебра.
Против водителя завели дело по статье 226.1 УК: «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ему грозит до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей.
