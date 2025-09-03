В Нефтекамске школьница занялась реализацией оптовых партий наркотиков
В Нефтекамске полиция задержала 16-летнюю школьницу с десятками пакетиков с наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Сотрудники правоохранительных органов заметили в садовом товариществе города Агидели несовершеннолетнюю, которая подозрительно себя вела. Девочка не смогла рассказать, чем занималась на этой территории. При досмотре у нее обнаружили 53 свёртка с синтетическими наркотиками, а в смартфоне — координаты тайников.
Согласно предварительной информации, школьница пыталась найти подработку через мессенджер и связалась с пользователем, который предлагал ей координаты оптовых тайников для последующей реализации.
