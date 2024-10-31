Актрису из фильма «Брат» госпитализировали в психбольницу в Петербурге

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Актриса из кинофильма «Брат» 93-летняя Лидия Доротенко госпитализирована в одну из психбольниц Северной столицы, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на соседа знаменитости. По его словам, все произошло в минувший вторник, 29 октября.
«Я, когда вышел из дома … стояла скорая помощь, стояли работники социальной службы. Ее врачи уговаривали поехать в больницу, она вменяемая, как всегда со своим рюкзаком, пыталась поехать в сторону Ленфильма», — прокомментировал очевидец.
То, что вторая машина была от психиатрической клиники, стало известно со слов охранника во дворе, на которого сослался сосед Доротенко.
В 2021 году из-за конфликта с наследниками пожилая женщина спала в подъезде своего дома. К правоохранителям она не обращалась, жалея детей.
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Никита Кротов