Хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки

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Хирург из штата Флорида, США, удалил пациенту печень вместе селезенки, что привело к его гибели. Об этом сообщает The State.
В августе этого года Томас Шакновски случайно вырезал пациенту здоровый орган вместе больного. По словам коллег хирурга, закончив операцию, тот положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезенку.
Эта ошибка привела к тому, что у пациента открылось сильное кровотечение, и его не смогли спасти. Было установлено, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз.
В мае прошлого года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. Спустя несколько месяцев медик должен был провести назначенную женщине илеостомию, но также перепутал операции и выполнил пациентке резекцию желудка. В результате женщина погибла.
В октябре этого года на Шакновски подали жалобу. В настоящее время он не может оперировать в медучреждениях штатов Флорида и Алабама.
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Эта ошибка привела к тому, что у пациента открылось сильное кровотечение, и его не смогли спасти. Было установлено, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз.
В мае прошлого года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. Спустя несколько месяцев медик должен был провести назначенную женщине илеостомию, но также перепутал операции и выполнил пациентке резекцию желудка. В результате женщина погибла.
В октябре этого года на Шакновски подали жалобу. В настоящее время он не может оперировать в медучреждениях штатов Флорида и Алабама.
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Екатерина Коршунова