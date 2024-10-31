В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат

В Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться. Об этом информирует «‎РЕН ТВ».