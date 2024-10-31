В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат

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Московский студент Ибрагим Оруджев приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку к поджогу военкомата.
Первые три года он должен отбыть в тюрьме, а остальное время проведет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщают РИА Новости.
Найдя в сети информацию о том, как изготовить взрывчатку, Оруджев проверял местность рядом с военкоматом для запланированного поджога. Он делал фотографии, рассуждал о плане действий. Фото и записи о подготовке были найдены во время обыска.
Следствие установило, что на действия студента влияли запрещенные украинские организации, которые настраивали молодого человека против России.
Он был арестован в ноябре 2023 года, но до сих пор отрицает свою вину.
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Найдя в сети информацию о том, как изготовить взрывчатку, Оруджев проверял местность рядом с военкоматом для запланированного поджога. Он делал фотографии, рассуждал о плане действий. Фото и записи о подготовке были найдены во время обыска.
Следствие установило, что на действия студента влияли запрещенные украинские организации, которые настраивали молодого человека против России.
Он был арестован в ноябре 2023 года, но до сих пор отрицает свою вину.
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Мария Моисеева