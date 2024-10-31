«Наркоманское отродье»: Осиротевшего мальчика год держали на привязи в больнице и били ложкой по зубам

Фото: istock / EyeEm Mobile GmbH
Сотрудники «Детской инфекционной больницы №3» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге решили, что один маленький пациент слишком шумный и начали привязывать его к стулу и кроватке его же колготками.
Свидетелем этого в 2021 году стала блогерша Дарья Машнова, мама другой юной пациентки, лежащая в палате по соседству. В материале «Радио 1» расскажем, как трехлетний сирота Даня* оказался в таких условиях.
Дарья отмечает, что не сразу заметила такой метод «блокировки» малыша, а ранее только слышала регулярные крики мальчика и медсестер.
Фото: istock / alexkich
Однажды она подошла к Дане с дочерью и заметила, что он привязан. Мальчик был довольно веселым, хотел общаться, играть. Только сотрудники запрещал это, ведь Даня может вредничать.
Наркоманское отродьеРяд комментаторов встал на защиту персонала — якобы привязывать детей нормально, иначе они ничего не успеют.
К счастью, на призыв о помощи обратили внимание соответствующие органы. Пресс-секретарь Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко сообщил, что специалисты аппарата совместно с представителями Комитета по здравоохранению проверили учреждение. Теперь ребенку ничего не угрожает, к нему приставили няню до полного выздоровления.
Дарья рассказала, что с ней в соцсетях связались 2 мамы и рассказали, что видели, как мальчика бьют ложкой по зубам за отказ от еды. Также был другой случай, как другую осиротевшую малышку лечили примерно в таких же условиях.
Как утверждает Дарья, обе женщины пытались действовать, но обеих из больницы «вышвырнули». В учреждении от комментариев воздержались.
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*Имя изменено
Неблагополучная семьяВ больнице Дарья услышала от персонала, что Даню нельзя трогать и что-либо ему давать. Якобы после этого будет он капризничать и не сможет уснуть.
«Он же ребенок наркоманов, уже сейчас плюется, а что дальше будет?», — заявили девушке.На тот момент мать ребенка уже была лишена родительских прав, а отец отбывал наказание в местах лишения свободы. У мальчика также есть две сестры двух и шести лет.
«Сейчас я хорошо знакома с историей Дани. Знаю, что после освобождения его отец приезжал к деткам, чтобы навестить. Потом он пропал, перестал выходить на связь с детдомом. Родительских прав лишили и его», — делится девушка с «КП».Так, Даня и старшая сестра попали в детский дом. Младшенькая родилась с заболеванием, которое нуждается в особом уходе, поэтому ее распределили в другую больницу. Сам мальчик в медучреждении находится уже год.
Приковали, как собакуКак рассказывает Дарья, в больнице ребенок постоянно был закован, лишь с перерывами на сон. Сотрудники больницы избавлялись от лишних забот привязыванием мальчика колготками к стульчику или кроватке, чтобы не следить за его передвижениями.
Дарья отмечает, что не сразу заметила такой метод «блокировки» малыша, а ранее только слышала регулярные крики мальчика и медсестер.
Фото: istock / alexkich
Однажды она подошла к Дане с дочерью и заметила, что он привязан. Мальчик был довольно веселым, хотел общаться, играть. Только сотрудники запрещал это, ведь Даня может вредничать.
«Я еще в то время думала, неужели ребенок такой спокойный, что может постоянно сидеть в этом кресле? Было странным для меня и то, что он не играет с остальными ребятами, не ходит гулять», — делится блогер.Персонал утверждал, что Даня дерется и плюется в людей. Да, такое действительно было, но лишь при попытках посадить его «на цепь».
«Со мной ребенок всегда радостный. Обычный, милый малыш. Даже целоваться лезет», — улыбается Дарья.На кадрах, которые женщина показала у себя в соцсетях, ребенок действительно улыбается, несмотря на то, что его ноги привязаны. Через камеру он шлет воздушные поцелуи тем, кто на него смотрит.
Наркоманское отродьеРяд комментаторов встал на защиту персонала — якобы привязывать детей нормально, иначе они ничего не успеют.
«А вот если бы я сейчас привязала свою дочь к кровати колготками? Меня бы, как минимум, тут же лишили прав. Даже эти врачи, я думаю, со своими детьми так не обращаются. Ну конечно, они же не «наркоманское отродье», как мне сказали про Даню», — выразила возмущение девушка.Фото: istock / icafreitas
К счастью, на призыв о помощи обратили внимание соответствующие органы. Пресс-секретарь Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко сообщил, что специалисты аппарата совместно с представителями Комитета по здравоохранению проверили учреждение. Теперь ребенку ничего не угрожает, к нему приставили няню до полного выздоровления.
Били ложкой по зубамНа этом история не закончилась, СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Во время следственных действий стало известно, что это не первый подобный случай в больнице и не первая мамочка, пожелавшая заступиться за постороннего ребенка.
Дарья рассказала, что с ней в соцсетях связались 2 мамы и рассказали, что видели, как мальчика бьют ложкой по зубам за отказ от еды. Также был другой случай, как другую осиротевшую малышку лечили примерно в таких же условиях.
Как утверждает Дарья, обе женщины пытались действовать, но обеих из больницы «вышвырнули». В учреждении от комментариев воздержались.
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*Имя изменено
Алина Юрчак