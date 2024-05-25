Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

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Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в пятницу 81-летняя актриса почувствовала недомогание. Её доставили в Боткинскую больницу в сопровождении сестры.
Врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.
В настоящее время артистка находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивают как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с коронавирусом прямо из театра Маяковского. Она должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», но почувствовала боль в груди. Выступление было отложено.
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Врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.
В настоящее время артистка находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивают как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с коронавирусом прямо из театра Маяковского. Она должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», но почувствовала боль в груди. Выступление было отложено.
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Анастасия Чинкова