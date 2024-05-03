Внука Зюганова экстренно госпитализировали в Москве

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Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова экстренно госпитализирован из-за проблем с позвоночником. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, 35-летний депутат Мосгордумы Леонид стал некоторое время назад жаловаться на боли в спине. После того, как ему стало тяжело двигаться, он решил обратиться к врачам.
В результате проведенного исследования у Леонида обнаружили патологию. В настоящее время ему подбирают лечение.
Он находится в столичной больнице под присмотром квалифицированных специалистов.
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В результате проведенного исследования у Леонида обнаружили патологию. В настоящее время ему подбирают лечение.
Он находится в столичной больнице под присмотром квалифицированных специалистов.
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Анастасия Хохлова