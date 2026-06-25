Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве

25 июня 2026, 23:32

Мария Порошина (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса Мария Порошина попала в больницу в Москве. У 52‑летней артистки диагностировали микроинсульт (транзиторную ишемическую атаку), пишет Телеграм-канал SHOT.