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Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве

Мария Порошина (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса Мария Порошина попала в больницу в Москве. У 52‑летней артистки диагностировали микроинсульт (транзиторную ишемическую атаку), пишет Телеграм-канал SHOT.



Самочувствие звезды резко ухудшилось накануне вечером. Сейчас врачи контролируют состояние пациентки. Предполагается, что причиной приступа могли стать нарушения работы щитовидной железы и повышенное давление.

Из‑за госпитализации под вопросом участие Порошиной в спектакле «Ищу мужа»: постановка должна была пройти 29 июня на сцене московского Театра Эстрады. Организаторы пока не анонсировали ни замену, ни перенос спектакля.

Мария Порошина — одна из востребованных актрис российского кино. Помимо «Бригады» и «Ночного дозора», она запомнилась зрителям по картине «Четвёртое желание» и другим проектам.

Александр Огарёв

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