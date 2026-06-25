Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве
Актриса Мария Порошина попала в больницу в Москве. У 52‑летней артистки диагностировали микроинсульт (транзиторную ишемическую атаку), пишет Телеграм-канал SHOT.
Самочувствие звезды резко ухудшилось накануне вечером. Сейчас врачи контролируют состояние пациентки. Предполагается, что причиной приступа могли стать нарушения работы щитовидной железы и повышенное давление.
Из‑за госпитализации под вопросом участие Порошиной в спектакле «Ищу мужа»: постановка должна была пройти 29 июня на сцене московского Театра Эстрады. Организаторы пока не анонсировали ни замену, ни перенос спектакля.
Мария Порошина — одна из востребованных актрис российского кино. Помимо «Бригады» и «Ночного дозора», она запомнилась зрителям по картине «Четвёртое желание» и другим проектам.
Читайте также: