Несколько сотен пассажиров мучились от жары в стоячем поезде в Европе

25 июня 2026, 23:00

Corriere della Sera: 300 человек два часа мучились от жары в поезде в Милане

Фото: istockphoto/Perytskyy

В Милане около 300 пассажиров, включая детей, провели два часа в обесточенном пригородном поезде без кондиционера в условиях сильной жары. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.