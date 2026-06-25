Несколько сотен пассажиров мучились от жары в стоячем поезде в Европе
В Милане около 300 пассажиров, включая детей, провели два часа в обесточенном пригородном поезде без кондиционера в условиях сильной жары. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Инцидент произошел в четверг днем на перегоне недалеко от центрального вокзала Милана. Примерно в 16:00 (17:00 мск) состав остановился из-за повреждения контактной сети токоприемником. В результате вагоны остались без электропитания, система охлаждения перестала работать. Для эвакуации пассажиров спасательные службы направили вспомогательный состав, который доставил людей на станцию Ламбрате.
Происшествие случилось на фоне аномальной жары, охватившей Европу. По данным Всемирной организации здравоохранения, экстремальные погодные условия создают прямую угрозу для жизни и здоровья европейцев.
В Италии от высоких температур уже погибли не менее пяти человек. Красный уровень метеоопасности объявили в 17 крупных городах страны, включая Рим, Турин, Венецию и Милан. Европейские государства принимают экстренные меры для защиты населения и инфраструктуры, однако аномальная жара продолжает наносить ущерб.
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