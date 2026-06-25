В Канаде упал самолет авиаразведки

25 июня 2026, 22:25

NWT Fire: На упавшем самолете авиаразведки в Канаде было три человека

Фото: istockphoto/Vital Hil

В Северо-Западных территориях Канады произошла авиакатастрофа: самолет авиаразведки Bird Dog потерпел крушение в районе города Форт-Симпсон. На борту воздушного судна находились три человека, сообщила служба по борьбе с лесными пожарами NWT Fire.