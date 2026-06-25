В Канаде упал самолет авиаразведки
В Северо-Западных территориях Канады произошла авиакатастрофа: самолет авиаразведки Bird Dog потерпел крушение в районе города Форт-Симпсон. На борту воздушного судна находились три человека, сообщила служба по борьбе с лесными пожарами NWT Fire.
Инцидент произошел в среду, первые сообщения о нем появились в официальных соцсетях ведомства незадолго после 21:00 по местному времени (около 06:00 мск четверга). Позже специалисты подтвердили, что речь идет именно о крушении, а не о вынужденной посадке или техническом сбое.
Самолет выполнял задачу по обеспечению воздушной поддержки наземных групп, задействованных в тушении лесного пожара в окрестностях Форта-Симпсона. Обстоятельства происшествия уточняются, информация о состоянии экипажа пока не раскрывается.
Ранее транспортный военный самолет ВВС Индии потерпел крушение. Все случилось в середине июня.
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