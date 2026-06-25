Банда подростков нападала на прохожих в Подмосковье

25 июня 2026, 22:16

СК возбудил дело после нападений банды подростков на прохожих в Красногорске

Фото: медиасток.рф

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападений подростков на пешеходов в Красногорске. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета.