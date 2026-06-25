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Банда подростков нападала на прохожих в Подмосковье

СК возбудил дело после нападений банды подростков на прохожих в Красногорске
Фото: медиасток.рф

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападений подростков на пешеходов в Красногорске. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета.



Инцидент получил огласку после того, как в интернете появилась публикация о группе молодых людей, которые избивали прохожих за отказ приобрести для них спиртные напитки. В связи с этой информацией сотрудники полиции оперативно установили несовершеннолетних и провели с ними беседы в присутствии законных представителей.

В Главном следственном управлении СК России по Московской области приняли решение о расследовании дела по статье 213 УК РФ (хулиганство). В Максе ведомства уточняется, что все обстоятельства произошедшего тщательно изучат.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением этого поручения возложили на центральный аппарат СК России.

Никита Кротов

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