«Акция устрашения»: Стало известно почему убили бывшего депутата Рады Киву

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6 декабря в дачном поселке под Москвой был найден убитым бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Причиной убийства является стремления запугать украинцев, которые хотят переехать в РФ. Об этом заявил советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков. Об этом пишут «Известия».
«Убийство Кивы может быть сигналом для тех украинцев, которые хотят переехать в Россию», — заявил советник.Казаков добавил, что решение об убийстве, возможно, в Главном управлении разведки или СБУ.
Исследователь из Института стран СНГ Александр Дудчак согласился с мнением Казакова. Он добавил, что вероятность повторения похожего инцидента достаточно большая. Эксперт подытожил, что украинские спецслужбы осуществляют такие нападения с поддержкой со стороны стран Запада.
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Алина Юрчак