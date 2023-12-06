СК Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы

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Следственный комитет по Московской области опубликовал видео с места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. На месте преступления работают следователи и криминалисты, сообщает РИА Новости.
Сейчас осматривается место происшествия, проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.
Cогласно одной из них, нападавший на экс-депутата х аэропортов. Особое внимание уделяется аэропортам Шереметьево и Внуково — именно они ближе всего находятся к загородному отелю, где было обнаружено тело Кивы.
Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.
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