Актёр сериала «Король и Шут» Ткачук стал фигурантом сразу двух уголовных дел

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На актёра сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука завели два уголовных дела за хранение и контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне стало известно, что Ткачука задержали в аэропорту Петербурга со свертком с наркотиками. Во время предполетного досмотра у звезды нашли неизвестное вещество, однако работники авиагавани Пулково поняли, что речь идет не о муке. Порошок передали экспертам, а самого Ткачука — полицейским.
Кроме того, артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.
Ткачук является выпускником ГИТИСа. Он прославился благодаря своим ролям в сериалах «Король и Шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других.
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Кроме того, артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.
Ткачук является выпускником ГИТИСа. Он прославился благодаря своим ролям в сериалах «Король и Шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других.
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Элина Позднякова