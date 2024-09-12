Полицейские нашли на подмосковном складе нарколабораторию и поймали закладчика

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству N-метилофедрона обнаружили полицейские на складе в деревне Есаулово Талдомского округа, задержан арендатор склада, а также мужчина, забравший одну из «оптовых» закладок наркотика, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что 27-летний житель Москвы арендовал складское помещение в деревне Есаулово и организовал там лабораторию по производству N-метилофедрона. В ходе обыска там было обнаружено необходимое для этого оборудование, прекурсоры и полуготовый товар общей массой 40 килограммов», — говорится в сообщении.Удалось также установить, что москвич разложил готовый наркотик по тайникам-«закладкам» на территории Сергиево-Посадского городского округа. Рядом с расположенном в этом округе СНТ «Каменка» сотрудники полиции при поддержке росгвардейцев задержали 31-летнего приезжего из Нижнего Новгорода, пытавшегося забрать наркотики из одной из «закладок». А в лесополосе полицейские нашли 18 свёртков с порошком.
Организатора нарколаборатории задержали рядом с деревней Константиново. Он рассказал, что приехал перепрятать 16 пакетов с наркотиками.
Всего в ходе операции было изъято 34 свёртка с порошком общим весом около 33 кг.
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