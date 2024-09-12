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Полицейские нашли на подмосковном складе нарколабораторию и поймали закладчика

12 сентября 2024, 10:55
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Лабораторию по производству N-метилофедрона обнаружили полицейские на складе в деревне Есаулово Талдомского округа, задержан арендатор склада, а также мужчина, забравший одну из «оптовых» закладок наркотика, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что 27-летний житель Москвы арендовал складское помещение в деревне Есаулово и организовал там лабораторию по производству N-метилофедрона. В ходе обыска там было обнаружено необходимое для этого оборудование, прекурсоры и полуготовый товар общей массой 40 килограммов», — говорится в сообщении.
Удалось также установить, что москвич разложил готовый наркотик по тайникам-«закладкам» на территории Сергиево-Посадского городского округа. Рядом с расположенном в этом округе СНТ «Каменка» сотрудники полиции при поддержке росгвардейцев задержали 31-летнего приезжего из Нижнего Новгорода, пытавшегося забрать наркотики из одной из «закладок». А в лесополосе полицейские нашли 18 свёртков с порошком.



Организатора нарколаборатории задержали рядом с деревней Константиново. Он рассказал, что приехал перепрятать 16 пакетов с наркотиками.

Всего в ходе операции было изъято 34 свёртка с порошком общим весом около 33 кг.

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#московская область
Стало известно, откуда в Мурманскую область залетели три БПЛА
SHOT: три БПЛА залетели в Мурманскую область со стороны Архангельской области
12 сентября 2024, 10:45

Фото: istock/sommersby

Три украинских БПЛА залетели в Мурманскую область со стороны Архангельской области, их заметили в районе поселка Высокий. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Росавиация ранее ввела временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, передавало ведомство.
По информации издания, два из трех беспилотников, которые накануне, 11 сентября, уничтожили в Мурманской области также прилетели со стороны Архангельска.

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 5 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. По два вражеских БПЛА было сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области. Других деталей в оборонном министерстве не раскрыли.

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#бпла
#минобороны
#пво
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В Москве школьница выпала из окна пятого этажа, пытаясь сделать экстремальное фото
Baza: в Москве школьница делала фото и выпала из окна пятого этажа
12 сентября 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Москве на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября 13-летняя школьница выпала из окна пятого этажа, пытаясь сделать экстремальное фото. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел около двух часов ночи. Врачи, которые прибыли на место происшествия, помочь девочке не смогли. Они констатировали смерть школьницы.

Семья рассказала, что у подростка никогда не было мыслей о суициде. Она росла в благополучной семье и не имела конфликтов в школе. В СК России было возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», однако сейчас следователи склоняются к версии, что девочка выпала случайно.

По предварительным данным, она решила сделать оригинальное фото и высунулась из окна. К сожалению, школьница не удержалась и упала. Взрослых дома не было, а в квартире находилась только её сестра, которая спала.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школьница
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Гей-вечеринки и съемки порно: священника-консерватора отстранили от служения
12 сентября 2024, 09:29

Автор фото: iStock/Maurizio Abbate

В Венгрии отстранили от служения католического священника Герго Бесе, известно своими консервативными взглядами и борьбой с ЛГБТ*-пропагандой, когда узнали о его участии в гей-вечеринках и съемках в порно. Об этом сообщает венгерское издание Telex.hu. Отмечается, что некоторые видео с необычным досугом священника даже публиковались на порносайтах.
По данным издания, ранее Бесе воспринимали как активного борца за традиционные ценности, он даже освящал резиденцию венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Сообщается, что через несколько часов, как вышла изобличающая статься о священнике, архиепархия Калочи-Кечкемета отстранила его от служения.

Ранее суд Ростовской области в пять раз увеличил срок священнику-педофилу Сергею Лысенко. 45-летнего иерея Сергия уличили в растлении трех приемных дочерей в декабре 2021 года, после заявления супруги тогда еще действующего батюшки. В материале «Радио 1»подробности этого громкого дела.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.
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#священник
#венгрия
#скандал
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В Подмосковье во время тренировки по карате умер школьник
Shot: Школьник умер во время тренировки по карате в Подмосковье
12 сентября 2024, 09:12

Фото: iStock/Iulianna Est

В Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел во время занятий в Спортивном фонде молодёжи «Характер спортсмена» в Истре, куда школьник ходил со своим младшим братом.

Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Карате парень занимался около шести лет и был хорошо подготовлен. Около восьми вечера, уже под конец очередной тренировки, семиклассник закончил поединок и внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, не смогли выяснить, что случилось с подростком.

Семья парня находится в шоковом состоянии. По их словам, претензий к тренеру у них нет, так как он для их сына был «как духовный отец, следил за ними, как за цыплятами». Сообщается, что причина смерти Егора станет известна после проведенной экспертизы.

Ранее стало известно, что Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врачи
#семья
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#школьник
#медосмотр
#инцидент
#отец
#тренировки
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В Солнечногорском округе произошёл лесной пожар, поджигателей нашли
12 сентября 2024, 09:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Крюковского участкового лесничества — в одном километре от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар на площади 0,1 гектара заметили местные жители и сообщили о нём по телефону 112. На место немедленно отправили 13 лесных пожарных и шесть единиц спецтехники. Из-за сильного ветра территория возгорания увеличилась до 0,25 гектара. На тушение пожара потребовалось чуть более трёх часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по делу передали в надзорные органы.

В Комлесхозе региона напоминают, что поджог, приведший к лесному пожару, карается крупными штрафами. Физлицам придётся заплатить до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч рублей, юрлицам — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#солнечногорск
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Умер известный тележурналист Николай Сванидзе
12 сентября 2024, 09:05

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный журналист Николай Сванидзе умер в среду вечером в Москве на 70-м году жизни, сообщает портал Shot.
Николай Сванидзе был одним из основателей российского телевидения и известным телеведущим общественно-политических программ. Некоторое время он занимал должность председателя ВГТРК.

С 2005 по 2014 год Сванидзе был членом Общественной палаты Российской Федерации. В 2009 году он вошёл в комиссию по противодействию фальсификации истории, которая была ликвидирована в 2012 году. Также он состоял в Совете по правам человека до 2022 года. Сванидзе также преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и являлся членом бюро Союза журналистов Москвы.

В последние годы своей жизни Сванидзе страдал от тяжёлой болезни — ишемии головного мозга. Его состояние то улучшалось, то резко ухудшалось. Накануне его смерти ему стало плохо и он скончался.

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#болезни
#смерть
#журналист
#москва
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Депутат Гурулев попал в ДТП из-за разбитой дороги в Забайкальском крае
12 сентября 2024, 09:04

Фото: iStock/undefined undefined

Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП во время поездки по разбитой дороге в Забайкальском крае. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Судя по видео, которое выложил парламентарий, его машина осталась без переднего колеса, наехав на большую и глубокую выбоину.
По словам Гурулева, авария случилась на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск». Депутат также возмутился, что перед опасными участками не стоят предупреждающие дорожные знаки.
«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. <...> Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» — негодовал Гурулев.
В начале августа Андрей Гурулев после посещения Курской области раскритиковал возведенную там линию обороны. Он заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.

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#ямы
#дорожные знаки
#депутат
#всу
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Муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части
Mash: Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении
12 сентября 2024, 08:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Алексей Блиновский был задержан в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Ранее Алексей сменил адвоката после того, как был объявлен в федеральный розыск за неуплату налогов и отмывание денег.

Напомним, что Блиновский решил отправиться на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи. Он служил сначала под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР, где входил в состав 95-го стрелкового полка.

Ранее сообщалось, что блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера.

До этого партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.

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#право
#днр
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Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти
12 сентября 2024, 07:48

Фото: istock/jorgeantonio

Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори, пишет РИА Новости.
«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори», — написала она на своей странице в соцсети Х.

С 1990 по 2000 год Альберто Фухимори возглавлял Перу, после чего более 15 лет провел в тюрьме за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. На свободу он вышел в 2023 году. Отмечается, что продолжительное время Фухимори боролся с раком.

В июле его дочь сообщила, что отец планирует баллотироваться на президентских выборах 2026 года и намерен продолжать свою политическую деятельность до конца жизни.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

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#отец
#президент
#смерть
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