В Москве задержали модель с наркотиками в нижнем белье

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Московские правоохранители задержали с наркотиками известную блогершу Анастасию Остроухову. Запрещённые вещества обладательница весьма пышных форм прятала в своём нижнем белье.
Полицейские остановили автомобиль, в котором ехала блогер и модель, на Мясницкой улице около шести часов утра, передаёт телеграм-канал SHOT. При досмотре девушка заметно нервничала и мямлила что-то нечленораздельное, отвечая на вопросы правоохранителей.
При личном обыске у неё нашли пакетик со светлым веществом, который девушка старательно прятала в своём нижнем белье. Экспертиза показала, что вес белого порошка составляет 1,4 грамма. Предварительно, это эфедрон.
У Остроуховой в социальных сетях более 600 тысяч подписчиков-любителей XXL-размеров, с которыми она регулярно делится откровенным контентом.
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При личном обыске у неё нашли пакетик со светлым веществом, который девушка старательно прятала в своём нижнем белье. Экспертиза показала, что вес белого порошка составляет 1,4 грамма. Предварительно, это эфедрон.
У Остроуховой в социальных сетях более 600 тысяч подписчиков-любителей XXL-размеров, с которыми она регулярно делится откровенным контентом.
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Александр Бойцов