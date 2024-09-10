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В Москве задержали модель с наркотиками в нижнем белье

10 сентября 2024, 15:58
Фото: istockphoto/DedMityay

Фото: istockphoto/DedMityay

Московские правоохранители задержали с наркотиками известную блогершу Анастасию Остроухову. Запрещённые вещества обладательница весьма пышных форм прятала в своём нижнем белье.
Полицейские остановили автомобиль, в котором ехала блогер и модель, на Мясницкой улице около шести часов утра, передаёт телеграм-канал SHOT. При досмотре девушка заметно нервничала и мямлила что-то нечленораздельное, отвечая на вопросы правоохранителей.

При личном обыске у неё нашли пакетик со светлым веществом, который девушка старательно прятала в своём нижнем белье. Экспертиза показала, что вес белого порошка составляет 1,4 грамма. Предварительно, это эфедрон.



У Остроуховой в социальных сетях более 600 тысяч подписчиков-любителей XXL-размеров, с которыми она регулярно делится откровенным контентом.

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В Клину завершают обработку муниципальной земли от борщевика
10 сентября 2024, 16:14

В Клину 15 сентября завершится обработка муниципальной земли от борщевика Сосновского на всей заявленной территории в рамках третьего этапа работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проходит с 10 августа и включает использование специальных химических средств для уничтожения растения. Такие средства эффективны против борщевика, но безопасны для окружающей среды и людей. Обработку проводят профессиональные специалисты с соблюдением мер безопасности», – говорится в сообщении.
Также 15 сентября начинается итоговая приемка работ. Всего в плане 2024 года в городском округе Клин – обработка более 4,5 га муниципальных земель.

Собственники частной земли должны самостоятельно поддерживать свои земли в надлежащем виде. По состоянию на 10 сентября администрация муниципалитета вынесла 212 предостережений собственникам за то, что они не удалили борщевик Сосновского на своих участках. 41 участок осмотрен повторно. Материалы отправлены в налоговую для повышения налоговой ставки.

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В России вынесли приговор воюющему на стороне ВСУ американскому наёмнику
Наёмника из США приговорили к 14 годам за вступление в ряды ВСУ
10 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В России заочно приговорили к тюремному заключению наёмника из США, участвующего в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Отмечается, что вступившему в ВСУ американскому наёмнику с позывным Zafer Ronin (Зафер Ронин) заочно вынесли приговор о тюремном заключении на 14 лет.

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о наёмничестве.

В настоящее время гражданин США Малдонадо Майкл Пол (настоящее имя наёмника) объявлен в международный розыск.

В конце августа аналогичное наказание вынесли в отношении ещё одного американского наёмника. Он также объявлен в розыск.

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#россия
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Волгоградский чиновник умер через день после похорон погибшего на СВО брата
10 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/dragana991

Глава Алексиковского сельского поселения Волгоградской области Михаил Зенин скоропостижно скончался в своей машине. Это произошло на следующий день после похорон брата, который погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщает сетевое издание V1.RU, утром он ехал домой в служебной машине. Водитель по какой-то надобности остановился и ненадолго вышел из автомобиля. Когда он вернулся, 55-летний чиновник уже не подавал признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь, подъехавшие медики пытались реанимировать Зенина, но безуспешно. Предварительно, причиной смерти является сердечная недостаточность.

Жители хутора Алексиковский и сельского поселения, которым руководил Зенин, хорошо отзываются о нём. Он заботился о своих согражданах, входил в их нужды и проблемы. Сельчане уверены, что подкосила чиновника гибель брата, с которыми они были очень дружны. У чиновника остались жена и трое детей.

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#волгоградская область
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На Ставрополье полиция накрыла бордель в массажном салоне, задержаны двое
10 сентября 2024, 15:34

Фото: istock/artolympic

На Ставрополье полицейские закрыли бордель, который работал под вывеской массажного салона. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.
Организаторами бизнеса оказались двое местных жителей — мужчина и женщина. Они арендовали помещение, наняли женщин для оказания услуг и занимались продажей немаркированного алкоголя.

В региональном управлении МВД «Ленте.ру» предоставили оперативное видео на котором видно, что в помещениях находились комнаты с кроватями, где оказывались услуги сексуального характера.

Сообщается, что 60% от стоимости сеанса оставались у организаторов, а оставшаяся часть шла работницам борделя. В ходе обысков правоохранители изъяли 1400 бутылок нелегального алкоголя общей стоимостью свыше 1 000 000 рублей.

Ранее в Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Все они признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. Мужчины были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.

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Умер мужчина, который облил бензином и поджёг участницу Олимпиады-2024
В Кении умер бойфренд участницы ОИ-2024, который облил её бензином и поджёг
10 сентября 2024, 15:24

Фото: iStock/peterscode

Молодой человек Диксон Ндиема, обливший бензином и поджёгший свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении. Об этом сообщает THe New York Times.
Напомним, что 3 сентября спортсменка попала в больницу с ожогами 75% тела, где скончалась спустя два дня. Виновником её смерти стал её молодой человек, который также был госпитализирован с травмами. Причиной для поджога девушки стала ссора.

Ндиема, также получивший тяжёлые ожоги, скончался в той же больнице, что и спортсменка.

Чептегей участвовала в прошедших Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место в марафоне.

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Стало известно, когда жильцы смогут вернуться в повреждённый БПЛА дом в Раменском
ФКР: заселение на 9-13 этажи повреждённого дома в Раменском пока невозможно
10 сентября 2024, 15:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Заселение в квартиры на 9-13 этажах пострадавшего при атаке беспилотника дома в подмосковном Раменском будет невозможно в течение двух-трёх месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.
Подлежат отселению после произошедшего этажи с девятого по 13. Из этих квартир администрация поможет жителям вынести всю мебель. В течение двух-трёх месяцев там будет осуществляться капитальный ремонт, сообщил гендиректор Фонда Валерий Николов.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, минувшей ночью над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Их ликвидировали над Подольском, Домодедово, Люберцами, Коломной и Раменским. Дроны повредили несколько многоэтажных домов в последнем населённом пункте. Жители временно размещены в ПВР.

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Количество погибших в ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырёх человек
10 сентября 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Якутии на автодороге «Лена» в Алданском районе пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся. Из 35 человек, находившихся в салоне, четверо погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. На месте продолжают работу сотрудники оперативно-следственной группы УМВД РФ по Республике Саха (Якутия), выясняя все подробности и обстоятельства происшествия.

Инцидент произошёл в Алданском районе примерно на 540-м километре федеральной трассы «Лена» неподалёку от перевала Тит. Пассажирский автобус Higer следовал из города Нерюнгри в Алдан. Внезапно машина съехал на обочину, а затем перевернулся. В салоне находились 35 пассажиров, все взрослые.

Первых пострадавших на попутном транспорте доставили в Центральную районную больницу Алдана. Остальных вывезли бригады скорой помощи. Всего в аварии пострадали 34 человека. К сожалению, четверо из них скончались.

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#якутия
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Воробьёв сообщил о восьми пострадавших при атаке БПЛА в Раменском
10 сентября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В своём Telegram-канале глава региона написал, что прибыл в больницу, где находятся двое пострадавших: 25-летний Николай и ещё один мужчина. Первому диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Второй пострадавший в момент атаки находился практически в эпицентре удара. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с множественными ранами, сотрясением мозга и переломом стопы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в раменскую больницу, после чего их отпустили домой.

Оставшиеся четверо раненых были доставлены в больницу в Жуковском. Среди них мужчины 65 и 33 лет, а также женщина 31 года, отравившиеся дымом и продуктами горения, и женщина 52 лет с переломом стопы .

В ночь на 10 сентября ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Средствами ПВО были сбиты 14 дронов в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедове и Коломне.

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В клинике Махачкалы пациентка скончалась во время пластической операции
10 сентября 2024, 13:36

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Махачкале девушка обратилась к специалистам частной клиники «Авиценна» с просьбой слегка изменить форму носа. Во время ринопластической операции пациентка скончалась.
Дело в том, что девушка то ли забыла, то ли не посчитала важным сообщить врачам, что незадолго до посещения их клиники лечила зубы, передаёт телеграм-канал Mash Gor. В результате во время ринопластики у неё началась сильнейшая аллергическая реакция на введённый препарат. Не исключено, что причиной стала слишком большая доза анестетика, накопившаяся в организме, либо несовместимость лекарств.

Медики пытались всеми возможными способами спасти пациентку, но она скончалась от остановки сердца. Республиканская прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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