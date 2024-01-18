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Российского актёра Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, звезду российского экрана задержали поздно вечером 17 января.
Полицейские остановили такси для проверки на улице Антона Овсеенко. Заметив, что пассажир явно нервничает и ведёт себя странно, правоохранители решили досмотреть и его. У Руденко обнаружили пакет с неким веществом, которое, после проверки, оказалось мефедроном.
По факту случившегося проводится проверка.
За свою карьеру Руденко успел сыграть в таких известных проектах как: «Каменская» и «Возвращение Мухтара», «Две судьбы», «Триггер» и многих других.
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Полицейские остановили такси для проверки на улице Антона Овсеенко. Заметив, что пассажир явно нервничает и ведёт себя странно, правоохранители решили досмотреть и его. У Руденко обнаружили пакет с неким веществом, которое, после проверки, оказалось мефедроном.
За свою карьеру Руденко успел сыграть в таких известных проектах как: «Каменская» и «Возвращение Мухтара», «Две судьбы», «Триггер» и многих других.
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Евгения Парфентьева