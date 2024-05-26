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В Петербурге столкнулись два туристических судна

26 мая 2024, 11:06
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Санкт-Петербурге произошло столкновение двух туристических судов, сообщает Telegram-канал Shot.


Инцидент случился в ночь на 26 мая под Литейным мостом. По данным канала, теплоход «Соларис» столкнулся с прогулочно-экскурсионным судном «Чайка-СПГ». Пока нет информации о пострадавших. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Петербурге произошло столкновение двух теплоходов в районе Благовещенского моста. Один из них столкнулся с другим во время туристической прогулки при развороте, после чего второй врезался в опору моста.

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#происшествия
Житель Армении погиб в результате наводнения
Наводнение разрушило мосты и дороги на севере Армении, один человек погиб
26 мая 2024, 10:47

Фото: iStock/Wheatfield

Один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения в Армении, об этом сообщили в спасательной службе МВД страны.
26 мая из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении.

«Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди, разрушено 50 метров трассы, затоплен ряд домов на станции Айрум, на участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль, по предварительным данным, есть погибший», — уточнили в пресс-службе армянского МВД.

Повреждения также получили ряд дорог и ж/д инфраструктура. Власти эвакуировали 70 жителей села Дзорагет. В настоящий момент один местный житель числится без вести пропавшим.

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#наводнение
#армения
#смерть
#эвакуация
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В Приморье пациент выпал из машины скорой во время аварии и погиб
26 мая 2024, 10:38

Фото: iStock/Motortion

В Приморском крае пациент погиб, выпав из машины скорой помощи во время аварии, об этом сообщает региональное МВД в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе МВД.

Травмы получила и фельдшер. Её госпитализировали с места происшествия.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту случившегося. Все дополнительные детали летальной аварии устанавливаются.

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#дтп
#скорая помощь
#смерть
#приморский край
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Суеверный житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию
26 мая 2024, 09:36

Фото: iStock/akiyoko

В подмосковном Егорьевске полиция ликвидировала нарколабораторию по наводке её владельца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранительные органы накрыли крупную лабораторию по производству запрещённых веществ в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. На месте происшествия были обнаружены 960 литров жидкого сырья и 5 кг порошка — синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона.

Рассказал о незаконном производстве сам владелец лаборатории. 42-летний мужчина считал, что снял участок под номером 667, но оказалось — промахнулся и развернул производство на 666-м участке.

Решив, что это дурной знак, наркодилер самостоятельно сдался полиции. На него возбудили уголовное дело.

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#наркотики
#московская область
#уголовное дело
#полиция
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Гладков: Под обстрелом Белгородской областью со стороны ВСУ погибли 4 человека
26 мая 2024, 09:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела со стороны ВСУ, который обрушился на Белгородскую область 25 мая, 4 человека погибли, ещё 18 пострадали, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. Хотел высказать искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые бы смогли утешить родного человека от потери, невосполнимой потери. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал губернатор.

По словам Гладкова, четверо из пострадавших находятся в реанимации, а ещё трое были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Губернатор Белгородской области заявил, что лично встретится с врачами и узнает о состоянии тех, кто всё ещё находится под наблюдением врачей.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
#труп
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Актер из сериала «След» погиб в результате автокатастрофы
26 мая 2024, 06:46

Фото: iStock/Bilanol

Польский актер Мацей Люсня, исполнитель роли в адаптации российского сериала «След», погиб в результате автокатастрофы, передает Viva.pl.
По имеющимся данным, авария произошла во время поездки актера на съемочную площадку. Ему было 55 лет.

Люсня окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году. После института работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года перебрался в театр «Комедия».

Ранее стало известно о смерти Тристана Саралидзе, исполнившего роль в фильме «Покаяние».

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#актёр
#дтп
#сериал
#авария
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В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов из-за пожара
26 мая 2024, 05:41

Фото: iStock/TonyFuse

В Бурятии введен полный запрет на посещение гражданами леса, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) в своем Telegram-канале.
Уточняется, что такое решение было принято 26 мая Оперативным штабом по охране лесов от пожаров в Бурятии.

«Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии, в 2024 году возникло по вине местного населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ситуация с лесными пожарами в регионе России улучшается: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей понять и отнестись к этому решению с пониманием.

Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани высокая пожароопасность четвертого класса.

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#пожар
#бурятия
#россия
#лес
#запрет
#погода
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Польская военная авиация поднята в небо из-за активности России
Times of Ukraine: польские военные подняли авиацию в небо из-за действий России
26 мая 2024, 05:29

Фото: iStock/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Польши снова подняли самолеты в воздух из-за российской активности на Украине, сообщает издание The Times of Ukraine в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.
Отмечается, что польские военные приняли такое решение ради безопасности воздушного пространства государства.

Ранее, в конце апреля, Польша также подняла в воздух истребители из-за действий российской дальней авиации.

До этого министр иностранных дел Польши заявил, что Западу было бы полезно разместить свою систему противоракетной обороны (ПВО) ближе к российскому Калининграду. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

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#польша
#россия
#украина
#авиация
#калининград
#пво
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В Южно-Китайском море обнаружили легендарную подлодку ВМС США
26 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/Michael Stifter

В Южно-Китайском море была обнаружена одна из легендарных подводных лодок ВМС США времен Второй Мировой войны. Передает отдел археологии Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), сообщает Business Insider.
Речь идет о подводной лодке USS Harder, затонувшей в 1944 году. Она была найдена на глубине около 1140 метров у японского острова Окинава. За исключением боевой рубки, корабль в основном цел.

Субмарина была обнаружена участниками проекта Lost 52, которые искали и увековечили память обо всех 52 американских подводных лодках, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовались продукты современной подводной роботоетхники.

Ранее у берегов Сахалина была сфотографирована затонувшая американская подводная лодка Wahoo. Специалисты Русского географического общества вместе с представителями общественности фонда «Люди мира» погрузились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская подводная лодка Wahoo.

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#сша
#япония
#археология
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В Подмосковье произошел мощный пожар
В Подольске произошло возгорание на складе газовых баллонов
26 мая 2024, 01:31

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковном Подольске произошел крупный пожар, передает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, до этого в городе произошел взрыв. Отмечается, что дым от пожара виден на несколько километров. По предварительным данным, огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами. Причина пожара до сих пор неизвестна, и на место происшествия прибыли пожарные.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения опоры электропередач из-за порывов ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.

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