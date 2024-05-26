В Петербурге столкнулись два туристических судна

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В Санкт-Петербурге произошло столкновение двух туристических судов, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в ночь на 26 мая под Литейным мостом. По данным канала, теплоход «Соларис» столкнулся с прогулочно-экскурсионным судном «Чайка-СПГ». Пока нет информации о пострадавших. Причины происшествия выясняются.
Ранее в Петербурге произошло столкновение двух теплоходов в районе Благовещенского моста. Один из них столкнулся с другим во время туристической прогулки при развороте, после чего второй врезался в опору моста.
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Артем Кузьмин