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Суеверный житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию

26 мая 2024, 09:36
Фото: iStock/akiyoko

Фото: iStock/akiyoko

В подмосковном Егорьевске полиция ликвидировала нарколабораторию по наводке её владельца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранительные органы накрыли крупную лабораторию по производству запрещённых веществ в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. На месте происшествия были обнаружены 960 литров жидкого сырья и 5 кг порошка — синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона.

Рассказал о незаконном производстве сам владелец лаборатории. 42-летний мужчина считал, что снял участок под номером 667, но оказалось — промахнулся и развернул производство на 666-м участке.



Решив, что это дурной знак, наркодилер самостоятельно сдался полиции. На него возбудили уголовное дело.

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#наркотики
#московская область
#уголовное дело
#полиция
Гладков: Под обстрелом Белгородской областью со стороны ВСУ погибли 4 человека
26 мая 2024, 09:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела со стороны ВСУ, который обрушился на Белгородскую область 25 мая, 4 человека погибли, ещё 18 пострадали, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. Хотел высказать искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые бы смогли утешить родного человека от потери, невосполнимой потери. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал губернатор.

По словам Гладкова, четверо из пострадавших находятся в реанимации, а ещё трое были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Губернатор Белгородской области заявил, что лично встретится с врачами и узнает о состоянии тех, кто всё ещё находится под наблюдением врачей.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
#труп
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Актер из сериала «След» погиб в результате автокатастрофы
26 мая 2024, 06:46

Фото: iStock/Bilanol

Польский актер Мацей Люсня, исполнитель роли в адаптации российского сериала «След», погиб в результате автокатастрофы, передает Viva.pl.
По имеющимся данным, авария произошла во время поездки актера на съемочную площадку. Ему было 55 лет.

Люсня окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году. После института работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года перебрался в театр «Комедия».

Ранее стало известно о смерти Тристана Саралидзе, исполнившего роль в фильме «Покаяние».

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#актёр
#дтп
#сериал
#авария
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В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов из-за пожара
26 мая 2024, 05:41

Фото: iStock/TonyFuse

В Бурятии введен полный запрет на посещение гражданами леса, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) в своем Telegram-канале.
Уточняется, что такое решение было принято 26 мая Оперативным штабом по охране лесов от пожаров в Бурятии.

«Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии, в 2024 году возникло по вине местного населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ситуация с лесными пожарами в регионе России улучшается: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей понять и отнестись к этому решению с пониманием.

Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани высокая пожароопасность четвертого класса.

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#пожар
#бурятия
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#лес
#запрет
#погода
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Польская военная авиация поднята в небо из-за активности России
Times of Ukraine: польские военные подняли авиацию в небо из-за действий России
26 мая 2024, 05:29

Фото: iStock/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Польши снова подняли самолеты в воздух из-за российской активности на Украине, сообщает издание The Times of Ukraine в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.
Отмечается, что польские военные приняли такое решение ради безопасности воздушного пространства государства.

Ранее, в конце апреля, Польша также подняла в воздух истребители из-за действий российской дальней авиации.

До этого министр иностранных дел Польши заявил, что Западу было бы полезно разместить свою систему противоракетной обороны (ПВО) ближе к российскому Калининграду. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

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#польша
#россия
#украина
#авиация
#калининград
#пво
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В Южно-Китайском море обнаружили легендарную подлодку ВМС США
26 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/Michael Stifter

В Южно-Китайском море была обнаружена одна из легендарных подводных лодок ВМС США времен Второй Мировой войны. Передает отдел археологии Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), сообщает Business Insider.
Речь идет о подводной лодке USS Harder, затонувшей в 1944 году. Она была найдена на глубине около 1140 метров у японского острова Окинава. За исключением боевой рубки, корабль в основном цел.

Субмарина была обнаружена участниками проекта Lost 52, которые искали и увековечили память обо всех 52 американских подводных лодках, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовались продукты современной подводной роботоетхники.

Ранее у берегов Сахалина была сфотографирована затонувшая американская подводная лодка Wahoo. Специалисты Русского географического общества вместе с представителями общественности фонда «Люди мира» погрузились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская подводная лодка Wahoo.

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#сша
#япония
#археология
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В Подмосковье произошел мощный пожар
В Подольске произошло возгорание на складе газовых баллонов
26 мая 2024, 01:31

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковном Подольске произошел крупный пожар, передает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, до этого в городе произошел взрыв. Отмечается, что дым от пожара виден на несколько километров. По предварительным данным, огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами. Причина пожара до сих пор неизвестна, и на место происшествия прибыли пожарные.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения опоры электропередач из-за порывов ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.

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#пожар
#подмосковье
#подольск
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#взрыв
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Гладков сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ
Гладков: в результате обстрела ВСУ пострадали четыре человека
26 мая 2024, 01:07

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре человека получили ранения, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что у двоих мужчин черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Женщина также была ранена, у нее осколочные ранения нижней левой конечности.

«Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», – написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что действующая ПВО уничтожила в Белгородской области противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

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#пво
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#украина
#губернатор
#вячеслав гладков
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Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили из полиции
26 мая 2024, 00:57

Фото: iStock/artolympic

Нидерландская полиция освободила тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, которая ранее была задержана в аэропорту Амстердама, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что после уплаты штрафа правоохранительные органы отпустили артистку около 21:00 по местному времени. Сумма штрафа не раскрывается.

Ранее в сети было опубликовано видео задержания Никки Минаж. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. Позже Минаж пожаловалась, что полиция помешала ей провести выступление в Нидерландах, и обыскала ее вещи.

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#штраф
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Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области
25 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/vadimrysev

В ходе выполнения задачи система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО)RM-70 Vamprie в Белгородской области. Об этом говорится в Telegraь-канале Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве заявило, что Украина выпустила снаряды и ракеты около 22:30 по московскому времени.

В ночь на 25 мая в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. В городе и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

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#рсзо
#украина
#белгородская область
#ракетная опасность
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#пво
#всу
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