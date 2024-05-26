Суеверный житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию

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В подмосковном Егорьевске полиция ликвидировала нарколабораторию по наводке её владельца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранительные органы накрыли крупную лабораторию по производству запрещённых веществ в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. На месте происшествия были обнаружены 960 литров жидкого сырья и 5 кг порошка — синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона.
Рассказал о незаконном производстве сам владелец лаборатории. 42-летний мужчина считал, что снял участок под номером 667, но оказалось — промахнулся и развернул производство на 666-м участке.
Решив, что это дурной знак, наркодилер самостоятельно сдался полиции. На него возбудили уголовное дело.
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Рассказал о незаконном производстве сам владелец лаборатории. 42-летний мужчина считал, что снял участок под номером 667, но оказалось — промахнулся и развернул производство на 666-м участке.
Решив, что это дурной знак, наркодилер самостоятельно сдался полиции. На него возбудили уголовное дело.
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Евгения Парфентьева