Сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам колонии за съемку детского порно

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Бывшего сотрудника «Мосфильма» Олега Гринчишина приговорили к 14 годам лишения свободы за совращение малолетних и съёмку детского порно, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 59-летний Гринчишин познакомился с Степаном Блиновым, который в тот момент находился в местах лишения свободы, а параллельно общался на форумах с несовершеннолетними. Мужчины стали работать вместе. Блинов совращал девочек в интернете и отправлял их Гринчишину, который и занимался изготовлением порнографического контента с детьми.
Когда Блинов вышел на свободу, то стал жить с 12-летней девочкой. Он заставлял её спать с другими мужчинами за деньги, также записывая всё происходящее на видео и отсылая Гринчишину.
В мае 2022 года Блинова задержали, а через него вышли и на его коллегу, Гринчишина.
Бывшего сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам лишения свободы, а его сообщника — к 19.
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Когда Блинов вышел на свободу, то стал жить с 12-летней девочкой. Он заставлял её спать с другими мужчинами за деньги, также записывая всё происходящее на видео и отсылая Гринчишину.
Бывшего сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам лишения свободы, а его сообщника — к 19.
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Евгения Парфентьева