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Главаря РДК* Капустина** обвинили в убийстве двух жителей Брянской области

Главарь РДК* Капустин** причастны к убийству двух людей под Брянском
28 октября 2024, 15:07
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Основатель «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** и ещё несколько людей замешаны в убийстве двух жителей Брянской области, сообщает «ТАСС» из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Суд заочно работает над уголовным делом в отношении другого участника РДК Кирилла Канахина** и еще трёх соучастников преступления — Александра Галанова**, Алексея Оугрцова** и Антона Зырянова.

Им предъявят обвинения по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участие в нем, пропаганде терроризма и разбое. В настоящий момент фигуранты дела находятся не на территории Российской Федерации.



Фото: iStock/ Darkwisper


В составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами подозреваемые незаконно прошли границу России. Они проникли в два села на территории Брянской области, где они открывали огонь по машинам местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли. Фигуранты уголовного дела также повредили часть объектов инфраструктуры, один дом и разложили мины по периметру вокруг жилых зданий. Также погиб один сотрудник Росгвардии, помогавший разминировать местность.

Сторона обвинения допросит 91 свидетеля. Один из них будет секретный.

По информации следствия, все подозреваемые сейчас участвуют в боях вместе с ВСУ.

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*запрещенная в России террористическая организация
**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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#брянская область
Житель Махачкалы выплал из окна после попытки убить свою семью
28 октября 2024, 15:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

Житель Махачкалы выпал из окна 12-этажного дома после того, как попытался убить свою семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в квартире с мужчиной в этот момент находилась 74-летняя женщина, её несовершеннолетняя внучка и 20-летний внук Ислам.

Сначала мужчина ударил пожилую женщину ножом в грудь, затем избил маленькую сестру и выбежал из квартиры на балкон. Там он сорвался вниз и погиб на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что студент выпал из окна учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.

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#дагестан
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#убийство
#семья
#падение
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Неизвестные осквернили могилы участников СВО под Новосибирском
28 октября 2024, 13:44

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Новосибирской области неизвестные осквернили могилы участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл в прошедшие выходные. Неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Гусиный Брод под Новосибирском. Больше всего повреждений получили могилы участников спецоперации на Украине.

В полицию поступило сообщение о произошедшем. На место оперативно прибыли правоохранители. В настоящее время проводится проверка, выясняются всех обстоятельства случившегося. Также полицейские устанавливают личности причастные.

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#сво
#кладбище
#вандализм
#полиция
#новосибирская область
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В Забайкалье хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами отправили под домашний арест
МВД: В Забайкалье отправили под домашний арест хозяйку гей-клуба
28 октября 2024, 13:25

Фото: iStock/zoka74

В Забайкалье полиция накрыла работавший в подвале ЛГБТ*-клуб. Об этом региональное управление МВД России сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что хозяйкой гей-клуба «Точка» оказалась 22-летняя жительница Читы. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Девушку отправили под домашний арест.

По данным следствия, деятельность заведения осуществлялась с соблюдением мер конспирации. Полиция опубликовала оперативное видео, на котором видны правоохранители и лежащие на полу наряженные мужчины. Также в клубе были обнаружены наряды, косметические принадлежности и парики.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
#суд
#забайкальский край
#лгбт
#клуб
#полиция
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«Начинаю его бояться»: житель Подмосковья убил родственницу, трех ее внуков и уснул в соседней комнате
28 октября 2024, 13:05

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Страшное убийство потрясло Подмосковье в 2021 году. В одной из квартир Ликино-Дулево правоохранители обнаружили тела 45-летней хозяйки Татьяны Крутовой и троих ее внуков – девочки 8 лет и двухлетних близняшек. К удивлению полицейских, никто из соседей не слышал никаких звуков из квартиры в момент убийства. Однако еще больше их шокировало то, что изверг, расправившийся с семьей, спал в соседней комнате. Подробности — в материале «Радио 1».

Обстоятельства трагедии


Фото: istockphoto/burcu saritas

Ликино-Дулево — небольшой городок в Подмосковье с населением менее 30 тысяч человек. В населенном пункте преобладают частные сектора, но есть и несколько многоэтажек. В одной из таких произошло зверское убийство.

В день трагедии Татьяна Крутова забрала у своей дочери Ирины троих внуков к себе домой. Вечером девушка решила позвонить матери и узнать о том, как себя ведут дети. Однако на телефонные звонки никто не отвечал. После безуспешных попыток дозвониться, Ирина приехала к матери. В квартиру ей попасть не удалось: дверь оказалась заперта изнутри. Обеспокоенная девушка вызвала полицию.

Правоохранители прибыли вместе с сотрудниками МЧС. Им пришлось резать дверь. Попав в квартиру, полицейские обнаружили тела троих детей и женщины.

Сразу стало ясно, что предполагаемый убийца всё это время находился в той же квартире — в соседней комнате спал племянник Татьяны – 32-летний Сергей. Он находился в совершенно неадекватном состоянии и не мог объяснить, что произошло. Судя по всему, он принял большое количество седативных препаратов — в его комнате нашли несколько пустых упаковок успокоительных.

Странное поведение племянника


Задержанный Сергей жил в трёхкомнатной квартире своей тётки, хотя у его родителей в соседнем доме была собственная двухкомнатная квартира. По словам местных жителей, Сергей был странным. После конфликтов с соседями он мог позволить себе испортить им входную дверь или оставить в подъезде неоднозначные рисунки: перевернутые кресты, черепа, неизвестные символы.

Многие связывают странности в его поведении с наследственностью. Оказалось, родной отец Морозова тоже часто совершал неадекватные действия, а в молодости отсидел за групповое изнасилование.


Мотивы убийства


Фото: istockphoto/rootstocks

В беседе с правоохранителями соседи признались, что убитая Татьяна прежде говорила о том, что Сергей ведет себя странно и она его боится.

«С ним что-то не так. Я начинаю его бояться», — рассказывала женщина.

Однако никто не принимал ее слова всерьез.

«Ну а что вы хотите? Например, у нас в подъезде живет четверо сотрудников разных силовых ведомств. Ну, один из них гонял Сергея за громкую музыку. Но кто мог предположить, что однажды этот... людей убивать начнет? Ну вот кто мог подумать, что у человека крыша поедет?» — недоумевают знакомые погибшей.

Сам Сергей мотивы своего поступка объяснить не смог. Предполагается, что виной всему могло быть психическое обострение.

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#статьи
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Криминалисты установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году
В США установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году
28 октября 2024, 12:47

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Американские криминалисты установили личность женщины, череп которой был найден в стене дома почти полвека назад. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в 1975 году мужчина во время проведения ремонтных работ в своём доме в Батавии, в пригороде Чикаго, обнаружил спрятанный в стене череп. Он сообщил о находке в полицию. После проведения исследования выяснилось, что череп принадлежал молодой девушке, которая жила в конце XIX или в начале XX века. Больше никакой информации о ней выяснить не удалось. Череп поместили в архив Музея Батавии.

В 2021 году в ходе ревизии череп был обнаружен сотрудниками музей, которые передали его полиции. Тогда правоохранители вновь открыли дело, поскольку возможности проведения ДНК-анализа значительно усовершенствовались, по сравнению с 1975 годом.

Криминалистам удалось идентифицировать женщину, выстроить её генеалогическое древо и найти живущих сейчас потомков. Выяснилось, что череп принадлежал 17-летней Эстер Грейнджер. Она проживала в Меррилвилле, в штате Индиана, и скончалась во время родов.

Однако остаётся загадкой, как череп оказался в Чикаго. По одной из версий, могила девушки была разграблена а её тело продано врачам. В итоге череп Грейнджер был похоронен на кладбище в Батавии.

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#дело
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Самолёт Boeing провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео
Самолет Qatar Airways провалился в дыру на ВПП аэропорта Дохи
28 октября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/rebius

Пассажирский самолет провалился в дыру на взлётно-посадочной полосе аэропорта столицы Катара Дохи. Инцидент произошёл с авиалайнером Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways.
Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал AviaNews. На кадрах можно заметить, что колёса правой основной стойки шасси провалились и прочно засели в стоковом люке дренажной системы. Самолёт только выруливал на взлётную площадку, поэтому никто не пострадал. Если бы это случилось, например, во время приземления воздушного судна, последствия могли бы быть трагическими.

Отмечается, что теперь самолёту предстоит как минимум серьёзный технический осмотр. Но скорее всего этим не ограничится, и авиалайнеру потребуется ремонт.






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#самолет
#ремонт
#происшествия
#аэропорт
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Арестованный генерал Оглоблин в последней декларации заявил о доходе в 2 млн руб
28 октября 2024, 12:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Арестованный по делу о взятке бывший начальник Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин в 2020 году задекларировал около двух миллионов рублей дохода и две квартиры, следует из последней опубликованной декларации о доходах.
По документам Оглоблин заявил 1,9 миллионы рублей дохода и 752,3 тысячи рублей дохода у супруги. Также в декларации он указал две квартиры площадью 59,6 квадратных метров и 82,6 квадратных метров. Кроме того, на жену оформлен автомобиль KIA Sportage.

Версия следствия гласит, что в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил 10 миллионов рублей взятки от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

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#минобороны рф
#доходы
#взятка
#арест
#декларация
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Суд вынес приговор мигрантам, убившим подростка в Челябинске
28 октября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Челябинском областном суде озвучили приговор мигрантам из Таджикистана, которые весной 2023 года убили подростка по имени Игорь около ТРК «Космос». Они получили различные сроки заключения — от четырёх с половиной до 18 лет.
Самое суровое наказание — 18 лет колонии строгого режима — получил Шахром Миров. Именно он нанёс подростку удар ножом, ставший смертельным, сообщает «КП Челябинск». Таир Джалилов получил девять с половиной лет колонии общего режима. Сабурову и Сатторову суд назначил по 14 лет колонии общего режима. Имомов и Ахмадов получили по пять с половиной лет, а Хушет Одинаев — четыре с половиной года общего режима.

Напомним, конфликт произошёл из-за буллинга в социальной сети. Одному из близнецов Джалиловых написали с поддельного аккаунта и поиздевались над ним. Он с друзьями пошёл к местному компьютерному клубу разбираться. Были назначены несколько «стрелок», на одну из них пришёл Игорь в качестве участника группы поддержки. Разговор сначала шёл мирно, но внезапно показалась толпа молодых мигрантов с палками и арматурой. У кого-то в руках блестел нож.

Местные стали разбегаться, побежал и Игорь. Миров догнал его и ударил ножом в грудь. Подбежали другие и принялись добивать окровавленного подростка. Он скончался до приезда скорой помощи. Всех участников избиения довольно быстро разыскали и задержали. Одного из них пришлось доставлять из Таджикистана, куда он успел уехать.

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#суд
#конфликт
#нож
#наказание
#челябинск
#удар
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76 лет колонии суммарно получили мигранты, убившие подростка в Челябинске
В Челябинске суд дал убившим подростка мигрантам от 4,5 до 18 лет колонии
28 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/Zolnierek

Челябинский областной суд вынес приговоры мигрантам, обвиняемых по делу об убийстве 17-летнего подростка в драке около торгового центра в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, в апреле прошлого года у главного входа в ТРК «Космос» между двумя компаниями молодых людей вспыхнул конфликт из-за публикации в интернете. Во время драки обвиняемый Шахром Миров нанёс молодому человеку как минимум пять ударов руками по голове, телу и конечностям. После этого он со своим другом скрылся с места преступления.

В тот же вечер компании снова собрались на парковке около торгового центра. Обвиняемые, выкрикивая угрозы, побежали в сторону потерпевших. Они бросали в них камни и палки. После Мирову удалось догнать одного из парней и ударить его ножом. Затем к избиениям молодого человека присоединились ещё трое лиц. В итоге подросток скончался на месте от полученных травм.

Решением суда Миров был приговорён к 18-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ещё двое обвиняемых, участвующих в избиении погибшего, получили по 14 дет тюрьмы. Четвёртый обвиняемый с учётом ограничений, установленных законодательством для наказания несовершеннолетних, приговорён к 9,5 годам лишения свободы.

Также ещё четверых участников драки приговорили к 5,5 годам, 5 годам и 4,5 годам колонии.

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