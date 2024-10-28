Главаря РДК* Капустина** обвинили в убийстве двух жителей Брянской области

Фото: iStock/Zolnierek
Основатель «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** и ещё несколько людей замешаны в убийстве двух жителей Брянской области, сообщает «ТАСС» из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Суд заочно работает над уголовным делом в отношении другого участника РДК Кирилла Канахина** и еще трёх соучастников преступления — Александра Галанова**, Алексея Оугрцова** и Антона Зырянова.
Им предъявят обвинения по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участие в нем, пропаганде терроризма и разбое. В настоящий момент фигуранты дела находятся не на территории Российской Федерации.
Фото: iStock/ Darkwisper
В составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами подозреваемые незаконно прошли границу России. Они проникли в два села на территории Брянской области, где они открывали огонь по машинам местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли. Фигуранты уголовного дела также повредили часть объектов инфраструктуры, один дом и разложили мины по периметру вокруг жилых зданий. Также погиб один сотрудник Росгвардии, помогавший разминировать местность.
Сторона обвинения допросит 91 свидетеля. Один из них будет секретный.
По информации следствия, все подозреваемые сейчас участвуют в боях вместе с ВСУ.
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*запрещенная в России террористическая организация
**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Им предъявят обвинения по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участие в нем, пропаганде терроризма и разбое. В настоящий момент фигуранты дела находятся не на территории Российской Федерации.
Фото: iStock/ Darkwisper
В составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами подозреваемые незаконно прошли границу России. Они проникли в два села на территории Брянской области, где они открывали огонь по машинам местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли. Фигуранты уголовного дела также повредили часть объектов инфраструктуры, один дом и разложили мины по периметру вокруг жилых зданий. Также погиб один сотрудник Росгвардии, помогавший разминировать местность.
Сторона обвинения допросит 91 свидетеля. Один из них будет секретный.
По информации следствия, все подозреваемые сейчас участвуют в боях вместе с ВСУ.
Читайте также:
Вошедший в Курскую область наёмник из Грузии стал фигурантом уголовного дела
Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
Раскрыты подробности попытки прорыва ВСУ в Брянскую область
*запрещенная в России террористическая организация
**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Ольга Енгалычева