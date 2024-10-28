Вошедший в Курскую область наёмник из Грузии стал фигурантом уголовного дела

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Военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказали в Следственном комитете РФ. Беруашвили заочно подозревается по нескольким уголовным статьям: о расправе, о покушении на расправу, о теракте, о применении насилия в отношении представителей власти, о теракте, о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур и о незаконном пересечении государственной границы РФ. Наёмника и его соучастников разыскивают.
Как считают следователи, Беруашвили на протяжении длительного времени занимался вербовкой, обучением и подготовкой наёмников к участию в военных действиях против России. Кроме того, он лично принимал участие в боях, в частности, вторгнувшись в составе ВСУ на территорию Курской области.
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Александр Бойцов