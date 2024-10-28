Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО

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В Курской области обстановка остается напряженной. Поступают регулярные сообщения о контратаках со стороны ВСУ, однако российским силам удается стабилизировать ситуацию. Кроме того, противник предпринял очередную попытку удара по российской территории с использованием БПЛА. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Еще 250 украинских военнослужащих ликвидированы в Курском приграничье. Также был подбит американский бронетранспортёр «Stryker», а российским десантникам удалось захватить автомобиль «Козак». Бои продолжаются в Кореневском и Суджанском районах, в окрестностях Любимовки и Дарьино, где украинские формирования предприняли несколько контратак.
На других участках Суджанского района обстановка остается напряженной. Бои идут в окрестностях Плёхова, Мартыновки и Бондарёвки, где активно работают российская авиация и артиллерия. В районе Новоивановки противник подтянул новые резервы и предпринял восемь безуспешных попыток контратак.
Потери противника составили до 50 человек. ВКС России наносят удары объемно-детонирующими авиабомбами вблизи Гуево, а ракетным ударом ОТРК поражен пункт дислокации резервов ВСУ в районе Юнаковки.
Атака ВСУ на Воронеж
В ночь на 28 октября ВСУ нанесли удары по двум предприятиям в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его информации, в Аннинском районе пострадали два работника. В Новохоперском районе была повреждена крыша одной из хозяйственных построек.
Гусев уточнил, что в результате атаки на предприятия в Воронежской области использовались беспилотники. Один из пострадавших работников был отправлен на стационарное лечение, а второй — на амбулаторное.
Кроме того, за пределами предприятия в Аннинском районе огонь затронул два гаража с автомобилями, повредил окна одного жилого дома и участок линии электропередач. На месте происшествия работают энергетики.
Фото: istockphoto/Jakub Laichter
Угледарское направление
На угледарском направлении российские военные активно продвигаются вперёд. Об этом сообщает военкор Евгений Лисицын.
«На Угледарском направлении наши бойцы наступают на широком фронте, освобождена Богоявленка, где проводится зачистка. Оставшихся в селе военнослужащих ВСУ мы призываем сдаться в плен», — отметил он.
Также военкор добавил, что российское наступление продолжается и на левом фланге, между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Рывок к Шахтерскому, где сейчас идут активные бои, позволил перерезать запасную трассу снабжения ВСУ к Курахово и заблокировать поставки в Новоукраинку.
Донецкое направление
Российская армия активно вытесняет противника из оккупированных населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Измайловки. Таким образом, группировка «Центр» продолжает наступление от Горняка Следующим шагом станет освобождение Новоселидовки. Это позволит российским войскам получить доступ к трассе, ведущей к Курахову, что откроет путь к городу с северной стороны.
Подразделения ВСУ продолжают оставаться в Селидове, но их влияние на ситуацию значительно ослабло. Источники сообщают, что бойцы прячутся в подвалах, а продукты и воду им доставляют только с помощью дронов.
Харьковское направление
Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает об освобождении Кругляковки и продвижении к Загрызову. Между этими населёнными пунктами расположен мост через реку Оскол, что открывает возможность для дальнейшего наступления на Купянск. По информации украинской администрации, в городе остаётся около трёх тысяч человек, что довольно много для населённого пункта, находящегося всего в 2,5 километрах от зоны боевых действий.
Согласно сообщениям российских подпольщиков, прифронтовые пункты сбора раненых в Боровой, Подлимане и Новоплатоновке переполнены «трёхсотыми», и медицинская помощь им не оказывается. Раненых просто свозят с линии фронта и оставляют без помощи. Кроме того, бойцы «Севера» уничтожили четыре ударных дрона типа «Баба-Яга» в Харьковской области.
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Анастасия Хохлова