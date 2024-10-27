Раскрыты подробности попытки прорыва ВСУ в Брянскую область

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В Брянскую область пытались прорваться около 30 иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед заходом боевиков в небе появились около 20 дронов.
По информации канала, прорыв границы пытались осуществить в районе села Манев в Климовском районе, который в данный момент заброшен. Вслед за группой БПЛА, отмечает издание, по болотам выдвинулись около 30 наемников.
По предварительным данным, среди наемников были наемные бойцы из четырех стран — Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. По его данным, подразделения ВС России и Росгвардии нанесли огневое противнику огневое поражение и отбросили назад. Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная, заключил глава региона.
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«Они <...> шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — говорится в публикации.
По предварительным данным, среди наемников были наемные бойцы из четырех стран — Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. По его данным, подразделения ВС России и Росгвардии нанесли огневое противнику огневое поражение и отбросили назад. Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная, заключил глава региона.
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Данил Пономарев