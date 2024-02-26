Актёра Канахина* приговорили к пожизненному сроку за госизмену

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Актёра из сериала «Глухарь» Кирилл Канахин* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.
Напомним, в отношении 41-летнего российского актёра было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
В нынешнем российско-украинском конфликте Канахин* принимает участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2023 года он принимал участие в вооружённых нападениях на мирные районы Белгородской и Брянской областей.
26 февраля 2024 года суд заочно приговорил Канахина* к пожизненному лишению свободы. В настоящий момент Канахин* находится на Украине.
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В нынешнем российско-украинском конфликте Канахин* принимает участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2023 года он принимал участие в вооружённых нападениях на мирные районы Белгородской и Брянской областей.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева