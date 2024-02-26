В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о смерти 68 детей

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«Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы», — сообщил представитель суда.Фигурантов признали виновными по 12 статьям, в том числе «приготовление к преступлению и покушение на преступление», «соучастие в преступлении», «злоупотребление властью или должностными полномочиями», «дача и получение взятки», «должностная халатность».
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