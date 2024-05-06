Актёра сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» сбил автомобиль

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге накануне вечером. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу №4.
В настоящее время артист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Уточним, что водитель автомобиля за пять месяцев этого года получил уже семь протоколов за превышение скорости и один – за отсутствие прав при вождении. При этом он утверждает, что актёр резко выбежал на проезжую часть, размахивая руками. Также он заявил, что Майоров находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку был в «приподнятом настроении». Всё произошло так быстро, что автомобиль просто не успел затормозить, подытожил мужчина.
После ДТП водитель сам вызвал на место службы.
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В настоящее время артист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Уточним, что водитель автомобиля за пять месяцев этого года получил уже семь протоколов за превышение скорости и один – за отсутствие прав при вождении. При этом он утверждает, что актёр резко выбежал на проезжую часть, размахивая руками. Также он заявил, что Майоров находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку был в «приподнятом настроении». Всё произошло так быстро, что автомобиль просто не успел затормозить, подытожил мужчина.
После ДТП водитель сам вызвал на место службы.
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Анастасия Чинкова