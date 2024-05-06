Сын замглавы МВД получил срок в колонии и многомиллионный штраф

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Сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис приговорён к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вместе с Зубовым судили президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора нефтебазы «МО НТП» Василия Ермакова. Они получили семь лет лишения свободы и восемь лет колонии со штрафом в размере 36 миллионов рублей соответственно.
Напомним, что всех троих задержали в феврале 2022 года. По версии следствия, они действовали в интересах компании, задействованной в сфере торговли несколькими видами топлива. За общее покровительство при ведении коммерческой деятельности они дали взятку в размере 18 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В результате всех троих задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.
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