Россиянина придавило насмерть собственным грузовиком

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Водителя «КамАЗа» насмерть придавило его собственным грузовиком на одном из заводов в Санкт-Петербурге, пишут «Известия».
Трагедия произошла 4 мая, когда водитель разгружал щебень. В какой-то момент он вышел из салона, не поставив автомобиль на стояночный тормоз. В результате машина начала движение и насмерть задавила мужчину. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
В другом происшествии российская журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень. Она находилась в минивэне, который столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии журналистка и еще трое пассажиров погибли. Родственники ожидают результатов экспертизы.
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Артем Кузьмин