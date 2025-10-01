Достижения.рф

Актёра Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Актёр Виктор Сухоруков попал в больницу с жалобами на боль и першение в груди. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Врачи заподозрили инфаркт, так как весной он узнал о тяжёлом атеросклерозе коронарных артерий. К счастью, обследование показало, что у него стенокардия.

Специалисты провели необходимые процедуры и рекомендовали лечение. После этого Виктор вернулся домой. Он остаётся в хорошем настроении и продолжает свою творческую деятельность. Актёр рассказал, что недавно выступил в спектакле и готовится к следующему.

Несмотря на тревожные симптомы, Сухоруков не теряет духа и продолжает радовать зрителей своим талантом.

Дарья Осипова

