На трассе Тюмень-Омск три человека погибли в лобовом столкновении с фурой
В результате столкновения фуры и легкового автомобиля на трассе Тюмень–Омск погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Авария произошла утром на 319-м километре федеральной трассы в Ишимском округе. Столкнулись грузовик Scania и легковая машина Chevrolet Cruze. Водитель и два пассажира Chevrolet скончались на месте от полученных травм.
«Сотрудники экстренных служб проводят работы по деблокированию тел погибших и смыва топлива с проезжей части. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение», — сказано в сообщении.Областная прокуратура уведомляет, что аварию вызвал водитель легкового автомобиля. Он выехал на полосу встречного движения. Ишимская межрайонная прокуратура теперь проводит проверку по факту ДТП.