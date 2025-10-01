На трассе Тюмень-Омск три человека погибли в лобовом столкновении с фурой

01 октября 2025, 08:55

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате столкновения фуры и легкового автомобиля на трассе Тюмень–Омск погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.





Авария произошла утром на 319-м километре федеральной трассы в Ишимском округе. Столкнулись грузовик Scania и легковая машина Chevrolet Cruze. Водитель и два пассажира Chevrolet скончались на месте от полученных травм.

«Сотрудники экстренных служб проводят работы по деблокированию тел погибших и смыва топлива с проезжей части. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение», — сказано в сообщении.