В российских регионах вирус Коксаки атакует детсады

01 октября 2025, 08:21

В России растёт число заражений вирусом Коксаки среди детей

Фото: Istock/Tatiana Dyuvbanova

В нескольких регионах России родители сообщают о случаях заражения детей вирусом Коксаки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.