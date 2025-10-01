В российских регионах вирус Коксаки атакует детсады
В нескольких регионах России родители сообщают о случаях заражения детей вирусом Коксаки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Жалобы поступают из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. Чаще всего инфекцию выявляют у детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Родители описывают основные симптомы болезни: температура до 39°C, боль в горле, высыпания на коже рук и ног, а также на слизистой рта. Представители одной из частных клиник подтвердили рост обращений с такими симптомами.
Они уточнили, что это регулярное сезонное явление. Эксперты поясняют, что вирусу Коксаки в основном подвержены дети до 10 лет. Основные пути передачи — контактный, воздушно-капельный и через пищу. Пик активности вируса приходится на межсезонье.
