Достижения.рф

В российских регионах вирус Коксаки атакует детсады

В России растёт число заражений вирусом Коксаки среди детей
Фото: Istock/Tatiana Dyuvbanova

В нескольких регионах России родители сообщают о случаях заражения детей вирусом Коксаки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.



Жалобы поступают из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. Чаще всего инфекцию выявляют у детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Родители описывают основные симптомы болезни: температура до 39°C, боль в горле, высыпания на коже рук и ног, а также на слизистой рта. Представители одной из частных клиник подтвердили рост обращений с такими симптомами.

Они уточнили, что это регулярное сезонное явление. Эксперты поясняют, что вирусу Коксаки в основном подвержены дети до 10 лет. Основные пути передачи — контактный, воздушно-капельный и через пищу. Пик активности вируса приходится на межсезонье.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0