Акула искусала ребёнка на Багамах
На Багамских островах в результате нападения акулы пострадал 12-летний гражданин США. Об этом проинформировал департамент местной полиции, чьё заявление цитирует РИА Новости.
Согласно сообщению правоохранительных органов в социальных сетях, ребёнка транспортировали на лодке в Нью‑Провиденс после нападения в районе Стэниел‑Кей (острова Экзума). Инцидент случился во время экскурсии в архипелаге Экзума‑Кейс: мальчик купался вместе с братом, когда на него напала акула.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.
Стэниел‑Кей, где произошёл несчастный случай, находится в центральной части Багамских островов. Это место пользуется популярностью у туристов.
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