Сейсмологи объявили угрозу цунами после мощного землетрясения в Венесуэле
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился в 56 километрах от города Валенсия с населением более полутора миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Сейсмическое событие зафиксировали в 22:04 по времени UTC (01:04 мск). Сильные подземные толчки ощутили жители Каракаса, часть городских зданий получила повреждения.
В настоящий момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Центр предупреждения о природных катаклизмов при метеорологической службе США объявил угрозу цунами.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Филиппинах. Местные жители почувствовали подземные толчки утром 24 июня.
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