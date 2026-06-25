Спасатели четвёртые сутки ищут утонувшего в Ленинградской области мужчину

25 июня 2026, 02:06

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

В Лужском районе Ленинградской области уже четвёртые сутки не прекращаются поиски 26‑летнего Андрея, который утонул во время отдыха у озера. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».