Спасатели четвёртые сутки ищут утонувшего в Ленинградской области мужчину
В Лужском районе Ленинградской области уже четвёртые сутки не прекращаются поиски 26‑летнего Андрея, который утонул во время отдыха у озера. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Молодой человек находился на водоёме вместе с друзьями. В какой‑то момент компания заметила, что Андрей пропал из виду. Сначала приятели пытались отыскать его самостоятельно, но попытки не дали результата. Тогда они обратились в полицию, а оттуда информацию передали волонтёрам.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты Поисково‑спасательного отряда города Луга. Водолазы многократно обследовали дно в зоне предполагаемого утопления, но пока тело молодого человека найти не удалось.
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