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Акула-людоед растерзала спортсмена в Новой Зеландии

Акула растерзала знаменитого регбиста из Новой Зеландии у архипелага Чатем
Фото: iStock/Steve Hinczynski

Фото: iStock/Steve Hinczynski

У берегов архипелага Чатем, Новая Зеландия, 24-летнего игрока в регби Джейда Кахукоре-Диксона атаковала большая белая акула, известная как акула-людоед, сообщает National World.
Инцидент произошел 19 ноября, когда спортсмен нырнул в воду с лодки. Он получил столь тяжелые травмы, что его не удалось спасти, несмотря на усилия врачей.

Отец погибшего рассказал, что Джейд с детства увлекался рыбалкой и дайвингом. Примечательно, что в 2018 году он уже избежал нападения акулы, когда его нога застряла среди камней на дне, и его спас лучший друг.



Мэр островов Чатем Моник Крун отметил, что Кахукоре-Диксон был включен в список лучших молодых игроков команды острова по регби в том же 2018. Это сделало Джейда местной знаменитостью.

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Гриндавик под угрозой: вулкан в Исландии начал извергаться, кадры и видео

Трагедия на фестивале: знаменитый смельчак погиб от рогов разъяренного быка
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#регби
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#инцидент
#отец
#спортсмен
#смерть
Гриндавик под угрозой: вулкан в Исландии начал извергаться, кадры и видео
Появились кадры извержения вулкана в Исландии, город Гриндавик эвакуируют
21 ноября 2024, 03:41

Фото: iStock/Maxi Perez

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана, что привело к эвакуации жителей города Гриндавик, передает РИА Новости. В доступе появилось видео.
Местные СМИ опубликовали кадры, на которых видно начало извержения, сопровождающегося выбросами лавы и дыма.

Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности населения, эвакуируя жителей из зоны потенциальной угрозы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Спасательные службы продолжают следить за развитием ситуации и предупреждают о возможности дальнейшей активности вулкана.

Вулканическая активность в районе Гриндавика, расположенного на юго-западе Исландии, значительно возросла в последние годы. В январе 2024 года произошло извержение вулкана, в результате которого лава подошла на расстояние 450 метров к северной границе города, что привело к эвакуации жителей и разрушению части защитных дамб из-за подземных толчков.

В матре 2024 власти Исландии также начали эвакуацию жителей южного города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес.

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Трагедия на фестивале: знаменитый смельчак погиб от рогов разъяренного быка
Знаменитого смельчака Кабальеро забодал бык на глазах сотен зрителей в Колумбии
21 ноября 2024, 02:00

Фото: iStock/digicomphoto

В Колумбии во время фестиваля корриды бык смертельно травмировал знаменитого смельчака Джона Марио Пуэлло Кабальеро, известного как Тень, передает Daily Mirror.
Инцидент произошел 12 ноября на глазах сотен зрителей. Кабальеро пытался выполнить сальто через разъяренного быка, но прыгнул недостаточно высоко.

Животное ударило его рогами в голову и отбросило в сторону.

Когда мужчину попытались унести с арены, бык атаковал его повторно. В результате Кабальеро получил тяжелые травмы, и врачи не смогли спасти его.

В 2024 году в Колумбии уже произошло несколько подобных случаев на фестивалях корриды.

Общественные активисты и зоозащитники требуют запрета таких мероприятий, утверждая, что они причиняют страдания как людям, так и животным.

Активисты также отмечают, что подобные шоу могут травмировать психику детей, которые присутствуют на подобных зрелищах.

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Мужчина в Ирландии 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей

Британская журналистка пыталась ворваться на пресс-конференцию к Лаврову на саммите

Для актера из «Астерикса» запросили пять лет тюрьмы во Франции
#врачи
#животное
#травмы
#инцидент
#шоу
#активисты
#колумбия
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Мужчина в Ирландии 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей
BreakingNews.ie: ирландец сел на 18,5 года за изнасилования жены и двух дочерей
20 ноября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Ирландца приговорили к 18,5 года тюрьмы за то, что он 185 раз изнасиловал свою супругу и двух дочерей, передает BreakingNews.ie. По данным журналистов, преступления продолжались в течение 15 лет, начиная с 2004 года. Одну девочку подсудимый насиловал с 9 до 16 лет, вторую с 9 до 11 лет.
Ранее фигурант не был судим, при этом он получил 15,5 года тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев.

Перед этим сообщалось, что россиянин не спас мать из полыхающего дома в подмосковном Дмитрове, теперь ему грозит два года тюрьмы, поскольку следователи усмотрели в его действиях состав преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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#мир
#ирландия
#криминал
#изнасилование
#насилие
#семья
#дети
#суд
#тюрьма
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Британская журналистка пыталась ворваться на пресс-конференцию к Лаврову на саммите
20 ноября 2024, 22:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20. Об этом сообщает «Российская газета». Однако, как отмечается, журналисты из бразильских и российских СМИ проголосовали, чтобы не пускать ее.
По информации издания, изначально на мероприятие были согласованы СМИ Бразилии и России, однако в какой-то момент к ним прорвалась съемочная группа Sky News. Пресс-служба МИД РФ пошла на встречу и позволила другим журналистам проголосовать за возможность британцев задать вопрос. В итоге, те отказали им в такой возможности.

Сообщается, что Sky News не стали сдаваться и попытались пробиться к Лаврову уже после пресс-конференции, но он уже отправился в аэропорт.

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#аэропорт
#мид
#g20
#сми
#мид рф
#служба
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Для актера из «Астерикса» запросили пять лет тюрьмы во Франции
Прокуратура Франции запросила пять лет тюрьмы для актера Пальмада из-за ДТП
20 ноября 2024, 22:06

Фото: istockphoto/Sean Hannon

Пять лет тюрьмы запросили французские прокуроры для актера Пьера Пальмада, ставшего в прошлом году виновником ДТП под действием наркотиков, передает BFMTV.
«В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало 5 лет тюремного заключения с испытательным сроком в 3 года за серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения», — сказано в сообщении.
Сторона обвинения попросила судить звезду за непредумышленное убийство, поскольку одна пострадавшая в результате трагедии потеряла ребенка. Суд прошение отклонил, иначе актер мог бы получить 14 лет лишения свободы.

Перед началом судебного заседания Пальмад извинился перед пострадавшими, сообщив, что не пьет и не употребляет наркотики.

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Жителя Саратовской области разыскивают после инцидента в баре

Baza: в Кирове прохожему выстрелили в лицо из ракетницы

В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки
#мир
#франция
#дтп
#звёзды
#актеры
#кино
#новости
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Жителя Саратовской области разыскивают после инцидента в баре
Таскавшего посетительницу бара за волосы жителя Балаково разыскивают
20 ноября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/blinow61

В межгосударственный розыск объявили жителя Балаково Саратовской области после того, как он оттаскал за волосы посетительницу местного бара-кафе и скрылся, проинформировали в прокуратуре и СК. Уточняется, что заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.
По предварительной информации прокуратуры, в ночь на воскресенье, 17 ноября, разыскиваемый нарушал общественный порядок на фоне малозначительного конфликта и «причинил телесные повреждения одной из посетительниц заведения, таская ее за волосы». Личность подозреваемого установили.

В ведомстве добавили, что сейчас рассматривают вопрос, чтобы заочно избрать ему меру пресечения.

В СК сообщили, что по версии следователей, фигурант применил насилие по отношению к знакомой.

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

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В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки
#мир
#россия
#саратовская область
#криминал
#следственный комитет
#прокуратура
#новости
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Baza: в Кирове прохожему выстрелили в лицо из ракетницы
20 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Юноша из Кирова оказался в больнице после замечания подросткам. Как сообщил Telegram-канал Baza, братья шли по улице Красина, когда пострадавший их окликнул и спросил, не являются ли они неформалами. Узнав, что ребята не относятся к субкультуре, прохожий остался недоволен.
«Он начал предъявлять одному из братьев за окрашенные волосы и широкие штаны», — сказано в материале.
Подростки, со слов одного из них, не хотели конфликтовать, но молодой человек стал приближаться. В результате один из ребят выстрелил прохожему в лицо из ракетницы.

Братья сбежали с места инцидента, а пострадавший госпитализирован. Подростков задержали.

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#мир
#россия
#криминал
#дети
#подростки
#новости
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В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки
Mash Batash: молодая мать устроила наркопритон в подъезде уфимской многоэтажки
20 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Sergei Fyss

Наркопритон устроила молодая мать в подъезде уфимской многоэтажки, пишет Telegram-канал Mash Batash. По информации канала, жители Черниковки пошли к полицейским с жалобой на молодую женщину.
Люди отмечают, что она уже судима за хранение запрещенных веществ. Они также уточняют, что злоумышленница воспитывает сына, наркотики она принимает прямо под камерами, а иногда приходят и гости, разбрасывая различную атрибутику, включая шприцы.

Перед этим сообщалось, что женщина в Краснодаре протаранила здание краевого художественного музея, являющееся памятником архитектуры. Как уточнили правоохранители, виновница инцидента получила права в марте. Ее госпитализировали.

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#мир
#россия
#башкортостан
#новости
#наркотики
#криминал
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Актера Машкова заочно приговорили на Украине к 10 годам за поддержку СВО
20 ноября 2024, 18:46

Актер Владимир Машков (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

На Украине заочно приговорили к 10 годам колонии народного артиста России, актера Владимира Машкова за поддержку СВО. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале. Украинские власти, как отмечается, также конфисковали элитную квартиру в Одессе, которая якобы принадлежит Машкову.
«Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков», — сказано в публикации.
Актера заочно приговорили к сроку, обвинив по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

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#актёр
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