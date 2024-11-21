Акула-людоед растерзала спортсмена в Новой Зеландии

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У берегов архипелага Чатем, Новая Зеландия, 24-летнего игрока в регби Джейда Кахукоре-Диксона атаковала большая белая акула, известная как акула-людоед, сообщает National World.
Инцидент произошел 19 ноября, когда спортсмен нырнул в воду с лодки. Он получил столь тяжелые травмы, что его не удалось спасти, несмотря на усилия врачей.
Отец погибшего рассказал, что Джейд с детства увлекался рыбалкой и дайвингом. Примечательно, что в 2018 году он уже избежал нападения акулы, когда его нога застряла среди камней на дне, и его спас лучший друг.
Мэр островов Чатем Моник Крун отметил, что Кахукоре-Диксон был включен в список лучших молодых игроков команды острова по регби в том же 2018. Это сделало Джейда местной знаменитостью.
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Отец погибшего рассказал, что Джейд с детства увлекался рыбалкой и дайвингом. Примечательно, что в 2018 году он уже избежал нападения акулы, когда его нога застряла среди камней на дне, и его спас лучший друг.
Мэр островов Чатем Моник Крун отметил, что Кахукоре-Диксон был включен в список лучших молодых игроков команды острова по регби в том же 2018. Это сделало Джейда местной знаменитостью.
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Мария Моисеева