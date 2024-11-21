Гриндавик под угрозой: вулкан в Исландии начал извергаться, кадры и видео

Фото: iStock/Maxi Perez
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана, что привело к эвакуации жителей города Гриндавик, передает РИА Новости. В доступе появилось видео.
Местные СМИ опубликовали кадры, на которых видно начало извержения, сопровождающегося выбросами лавы и дыма.
Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности населения, эвакуируя жителей из зоны потенциальной угрозы. Информация о пострадавших пока не поступала.
Спасательные службы продолжают следить за развитием ситуации и предупреждают о возможности дальнейшей активности вулкана.
Вулканическая активность в районе Гриндавика, расположенного на юго-западе Исландии, значительно возросла в последние годы. В январе 2024 года произошло извержение вулкана, в результате которого лава подошла на расстояние 450 метров к северной границе города, что привело к эвакуации жителей и разрушению части защитных дамб из-за подземных толчков.
В матре 2024 власти Исландии также начали эвакуацию жителей южного города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес.
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Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности населения, эвакуируя жителей из зоны потенциальной угрозы. Информация о пострадавших пока не поступала.
Спасательные службы продолжают следить за развитием ситуации и предупреждают о возможности дальнейшей активности вулкана.
Вулканическая активность в районе Гриндавика, расположенного на юго-западе Исландии, значительно возросла в последние годы. В январе 2024 года произошло извержение вулкана, в результате которого лава подошла на расстояние 450 метров к северной границе города, что привело к эвакуации жителей и разрушению части защитных дамб из-за подземных толчков.
В матре 2024 власти Исландии также начали эвакуацию жителей южного города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес.
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Мария Моисеева